Soțul bancher al Alinei Gorghiu este executat silit de o bancă. Câți bani i se cer lui Lucian Isar, care are venituri de peste 16.000 lire sterline pe lună

Alina Gorghiu a fost desemnată ministru al justiției în Guvernul Marcel Ciolacu, funcție asumată pe 15 iunie 2023. Este apogeul carierei politice pentru Gorghiu, care a mai fost deputat și senator, președinte al PNL, precum și președinte al Senatului. În 2016, Alina Gorghiu s-a măritat cu Lucian Isar, un bancher care este reprezentantul României la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare de la Londra.

Instanța a hotărât ca Lucian Isar să plătească băncii 1,7 milioane lei

Lucian Isar a mai lucrat la diverse bănci precum Citibank, Banca Feroviară sau Bancpost, a fost ministru pentru mediul de afaceri în Guvernul Victor Ponta, , fiind eliberat din funcție de Nicolae Ciucă, în noiembrie 2021. În 2015, Lucian Isar a fost scos din conducerea Consiliului de Supraveghere al Băncii Comerciale Feroviare, printr-o reorganizare a sistemului de conducere.

În ianuarie 2016, Lucian Isar a dat în judecată Banca Feroviară, dar Tribunalul București a respins cererea sa. Isar a făcut recurs, iar Curtea de Apel București a hotărât, în iulie 2017, ca Banca Feroviară să-i plătească lui Isar daune de 1,67 milioane lei, adică aproximativ 360.000 euro. Banca a contestat decizia la ÎCCJ, care i-a respins cererea, astfel că Isar a încasat banii prin executarea silită a Băncii Feroviare.

În mai 2019, ÎCCJ a admis recursul băncii și a dispus casarea sentinței și rejudecarea dosarului din faza de apel, astfel că Banca Feroviară a pornit un litigiu de întoarcere a executării silite, pe care l-a câștigat, în mai 2020, la Judecătoria Sectorului 1 și la Tribunalul București. Astfel, s-a decis ca Lucian Isar să plătească Băncii Feroviare 1,7 milioane lei plus penalități, începând cu mai 2019. Conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată, Lucian Isar a făcut apel la această decizie, iar dosarul a fost înregistrat pe 24 iulie 2020 la Curtea de Apel Bucureşti.

Pe 23 octombrie 2020, instanţa a respins apelul lui Lucian Isar. „Respinge apelul formulat de apelantul – reclamant. Admite apelul formulat de apelanta – pârâtă. Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul: Obligă pe reclamant la plata către pârâtă a sumei de 80.379 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Cu recurs în 30 de zile de la comunicare. Cererea de exercitare a căii de atac se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă”, se menționează în hotărârea judecătorilor.

Dosarele în care este implicat Lucian Isar se vor judeca pe 12 septembrie 2023

Pe 27 ianuarie 2021, Lucian Isar a făcut recurs. Între timp, pe 14 decembrie 2020, Banca Feroviară și-a schimbat denumirea în Techventures Bank SA. Pe 28 noiembrie 2022, la Tribunalul București a fost înregistrat dosarul al cărui obiect este „validare poprire Dosar executare 784/2020”, în care Techventures Bank SA figurează ca apelant, Lucian Isar ca intimat, iar Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, unde lucrează Isar, ca intimat terț poprit.

Pe 13 iunie 2023, cauza a fost amânată pentru administrarea probelor propuse, iar următorul termen a fost stabilit pentru 12 septembrie 2023. Pe 3 mai 2023, la Judecătoria Sectorului 1 București a fost înregistrat un dosar al cărui obiect este „contestație la executare”, în care Lucian Isar figurează ca reclamant, iar Techventures BANK și Valer Blidar, fost deținător al pachetului majoritar de acțiuni la Banca Feroviară, au calitatea de pârât.

Următorul termen al procesului, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată, a fost stabilit pentru 12 septembrie 2023, aceeași dată la care se va judeca și dosarul de la Tribunalul București. Potrivit ultimei declarații de avere depuse de Alina Gorghiu, din iunie 2022, Lucian Isar a încasat un salariu anual de 135.275 lire sterline de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare de la Londra.

Soțul Alinei Gorghiu are active financiare de aproximativ 800.000 euro

De asemenea, Lucian Isar a mai încasat de la bancă 65.410 lire sterline ca alocații, astfel că venitul anual total primit de soțul Alinei Gorghiu de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a fost de 200.685 lire sterline, adică un venit lunar de 16.723 lire sterline. Pe numele lui Lucian Isar se află un apartament de 174 metri pătrați în București, cumpărat în 2004.

Soțul Alinei Gorghiu mai deține ceasuri și bijuterii, a căror valoare estimată este de 83.000 euro, dobândite în perioada 1998-2015. În ceea ce privește activele financiare, Lucian Isar are mai multe conturi curente, depozite bancare și fonduri de investiții, în lei, euro, dolari și lire sterline. Cele mai mari sunt două conturi curente, de 323.000 euro, respectiv de 198.000 euro, ambele deschise în 2022.

Tot în 2022, Lucian Isar a deshis un cont curent în care se află 215.000 dolari americani. În total, Lucian Isar are aproximativ 800.000 euro ca active financiare. , soțul Alinei Gorghiu a împrumutat cu 150.000 USD o persoană fizică și cu 452.459 lei compania Risk and Treasury Advisory, la care deține 100% din acțiuni. Isar are două credite la BRD, în valoare de 53.000 euro.