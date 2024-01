Spike, imagine de colecție cu Livia în brațe! Mesajul artistului care i-a furat soția lui Cătălin Bordea

Începutul anului 2024 a adus schimbări notabile în ”economia” relației dintre Spike și Livia, fosta soție a lui Cătălin Borcea. Cei doi s-au afișat, împreună, pe rețelele de socializare într-o ipostază care spune totul despre relația lor.

Spike și Livia, fotografie de cuplu

Chiar dacă, cu siguranță, cei doi mai au prin memoria telefoanelor imagini cu ei împreună, de această dată Spike a făcut publică o fotografie cu Livia. Fotografia, prelucrată alb-negru, îi arată pe cei doi ținându-se în brațe, într-o ipostază care spune totul despre relația pe care o au.

Mesajul postat de Spike este unul la fel de explicit. Și, evident, se referă tot la relația pe care o are cu Livia, fosta soție a amicului său, Cătălin Bordea. ”Viața noastră personală e departe de tot ce se scrie sau credeți voi. Vă urăm un an nou fericit, la fel ca noi”, spune Spike.

Mesajul lui Spike vine după ce, de la despărțirea frumoasei Livia de Cătălin Bordea, au apărut o serie de articole care făceau dezvăluiri despre relația lor. Și, pare-se, artistul este deranjat de ceea ce s-a scris și de pozițiile publice luate de foști amici ai lui și ai comediantului.

De altfel, cântărețul și Cătălin Bordea au fost amici apropiați. Mai mult chiar, Spike i-a fost cavaler de onoare juratului iUmor la nunta cu Livia. Doar că, cel puțin din această vară, de când Cătălin Bordea s-a despărțit de Livia, cei doi nu își mai vorbesc, motivele fiind lesne de înțeles.

Interesant este că, încă de dinainte de divorț, între . E adevărat, în teorie, doar una profesională. Mai exact, fosta soție a lui Cătălin Bordea este managerul rapper-ului de ceva vreme. Iar informațiile noastre susțin că din amiciție și respect profesional, relația lor a evoluat la una de amor pe când Bordea câștiga America Express.

Cătălin Bordea, mesaj tranșant despre relația Liviei cu Spike

că bărbatul pentru care a fost părăsit nu va avea o viață lungă alături de Livia. El a vorbit public despre relația dintre Spike și fosta sa soție.

”Eu zic de ce am aflat la terapie, din cărți… După un divorț, tu ai tendința să te duci într-o nouă relație, instantaneu. Total greșit! E aia pansament… Și tu stai acolo, practic, până când te vindeci, cât de cât. De asta, la un moment dat, sunt oameni care intră într-o relație și într-un an, doi, se uită la fata aia și nu mai are nimic cu ea, nu mai are nicio treabă.

Și zic: `Păi, cred că trebuie să ne despărțim`. Și aia: `Păi, de ce?`. Și pur și simplu îți întârzii procesul de a sta singur, de a învăța ce se întâmplă cu tine. Și, în același timp, folosești un om, că-l folosești. Fără să îți dai seama tu folosești omul respectiv ca să-ți ia ție gândul ăla, ieșiri, îți dă o chestie. Dar tu în timpul ăsta te vindeci și fix când te-ai vindecat, îi spui omului `Bă, pa`!”, a spus Cătălin Bordea la .

Mai mult decât atât, indiferent ce s-ar întâmpla, a mai precizat Cătălin Bordea, nu va putea să o ierte pe Livia. Explicația e simplă! Chiar dacă ar fi tentat, amicii care au fost martori la suferința lui nu l-ar lăsa să revină în brațele brunetei cu care a fost căsătorit.