Spovedania unei artiste celebre! Ce pofte bizare a avut în sarcină

O cântăreață celebră de la noi a avut pofte cel puțin ciudate în sarcină. Este vorba despre Raluca Drăgoi, una dintre cele mai apreciate artiste de muzică de petrecere. Bruneta a surprins pe toată lumea după ce a anunțat că a rămas însărcinată la doar două luni după ce a început relația cu iubitul ei. Vedeta este însărcinată acum în șapte luni și ne spune cum a fost pentru ea toată această perioadă.

Cunoscuta cântăreață a avut pofte ciudate în sarcină

de când a aflat că va deveni mămică pentru prima dată. Vedeta în vârstă de 33 de ani este însărcinată în șapte luni. Se declară o norocoasă, căci nu s-a îngrășat prea mult. Dar, ca orice graviduță a avut și ea pofte specifice sarcinii. Doar că poftele Ralucăi au fost mai bizare, a spus vedeta într-un interviu oferit exclusiv pentru FANATIK.

„Sunt foarte bine. Le doresc tuturor mămicilor să aibă o sarcină atât de ușoară precum a mea. Este un copil foarte bun și știu din bătrâni că se spune că dacă ai sarcina ușoară, copilul este bun. Am puțin mai multe kilograme în plus. Am luat 13 kilograme în sarcină. Nu am avut niciun simptom de femeie gravidă. Se spune că mămicile de fete au o sarcină mai grea, la mine nu a fost cazul.

Am avut poftă de mâncare de câini. Am mâncat conservă de la cățelul meu. Am vorbit cu medicul și nu este problemă, până la urmă este tot carne. Se spune că dacă ești gravidă și ai pofte, trebuie să guști”, a spus cântăreața.

Cunoscuta cântăreață este tare mândră de noile sale forme pe care le îmbrățișează cu drag. Nu este speriată că se va îngrășa mai mult, mai ales că iubitul o place și așa. Plus că, în cazul în care ia prea tare proporții are o soluție de avarie, la care a mai apelat în trecut.

„Am avut și o operație de gastric sleeve și nu-mi permite nici acum să mănânc o porție de mâncare. Consider că această treabă mi-a salvat silueta, mi-a adus acest beneficiu. Nu am avut emoții că mă îngraș. Soțului meu îi place de mine și grasă, și slabă.

Lui Dani oricum îi place de mine. Și dacă ar fi fost să mă îngraș mult în sarcină, aș fi apelat, din nou, la o intervenție de gastric sleeve. Deocamdată nu este cazul, dar să vedem mai încolo”, a continuat cântăreața pentru FANATIK.

Chiar dacă a avut pofte bizare în sarcină, Raluca Drăgoi e perfect sănătoasă

„O să avem o fetiță. Data preconizată a nașterii este între 6-8 septembrie, așa cum am vorbit cu doamna doctor. Eu aș vrea să nasc pe 8 septembrie, dat fiind faptul că este o mare sărbătoare: Sfânta Maria. Ar fi fetița mea născută la zi mare.

O așteptăm cu drag și eu, și Dani și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru minunea pe care ne-a dăruit-o. Mergem în continuare cu toate. O să o cheme Maria, așa este normal”, a mai spus pentru FANATIK.

Raluca Drăgoi mai are puțin și o va strânge în brațe pe Maria. Deja emoțiile și gândurile nu-i dau pace, iar susține că nu este pregătită pentru acel moment.

„Nu sunt pregătită 100% pentru venirea fetiței, am emoții. Îmi este puțin frică și mă gândeam că poate nu mă descurc, poate nu o să știu să reacționez. Dani m-a încurajat și mi-a spus că va fi ceva instinctual.

În momentele în care nu voi ști ce să fac va interveni instinctul matern. Important este că fiica mea este sănătoasă, cu restul ne descurcăm. Vom avea și ajutoare și totul va fi bine”, mai susține Raluca.

Iubita cântăreață, despre tatăl fetiței sale: „Mă ajută mult!”

Raluca Drăgoi a rămas însărcinată cu iubitul ei, Daniel, la doar două luni de când a început relația cu el. Frumoasa cântăreață susține că a simțit de la început că el va fi tatăl copiilor ei.

“Am știut de la bun început că Dani va fi tatăl copilului meu. Amândoi am simțit asta. S-a întâmplat foarte repede, am rămas însărcinată după nici două luni de relație cu Dani.

Eu mi-am dorit și am așteptat mulți ani să am un copil. Dar, știi cum este, nu te poți pune cu planul lui Dumnezeu, El le așază cel mai bine și știe când este momentul potrivit pentru toate” , mai spune ea.

Recent cei doi s-au mutat împreună și au amenajat totul. Bărbatul este foarte atent și grijuliu cu iubita lui și abia așteaptă să își cunoască fiica.

„Ne-am mutat și în casă nouă și suntem foarte fericiți. Avem patru luni de când ne-am mutat, este totul nou, frumos. I-am aranjat și camera Mariei, o așteptăm să vină. După calculele medicului, totul decurge foarte bine. Este foarte înaltă și seamănă cu amândoi.

Dani vine cu mine tot timpul la evenimente. Împărțim și scena, împărțim și casa, și patul și tot. Dani mă ajută mult, este foarte atent cu mine.Nu ne săturăm unul de celălalt și nu există plictiseală. Noi avem aceeași meserie, vorbim aceeași limbă, ne înțelegem din priviri. Cred că acesta este cel mai important lucru” , a mai susținut Raluca Drăgoi pentru FANATIK.

Raluca Drăgoi, anunț șoc: „Voi fi pe scenă imediat după ce nasc”

Artista de muzică de petrecere continuă să meargă la evenimente, deși este gravidă în șapte luni. Raluca susține că nu va întrerupe deloc activitatea muzicală până ce va naște. Ulterior, în câteva săptămâni, va fi din nou pe scenă.

„Îmi voi relua activitatea muzicală foarte repede după ce voi naște. Voi naște pe 8 septembrie, și la sfârșitul lunii voi fi la evenimente. Eu mă cunosc și știu că mă refac repede. Așa că cel târziu pe 1 octombrie, voi fi pe scenă. Am vorbit și cum doamna doctor și totul este în regulă.

Am scos recent o nouă melodie cu Lele. Va mai urma să scot încă o piesă. Activitatea mea merge în continuare și vreau să specific că voi cânta până la sfârșitul sarcinii. Medical vorbind, lucrurile decurg perfect. Le sugerez și oamenilor la care voi merge la evenimente să stea liniștiți pentru că sunt foarte bine” , a mai susținut ferm Raluca Drăgoi.