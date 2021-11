Stadionul Arcul de Triumf poate fi închiriat abia din decembrie! Ministrul Carol Novak dă vina pe criza politică

În ultima vreme, atât FCSB, cât și Rapid, au depus de mai multe ori cereri pentru a juca pe Arcul de Triumf partidele din Liga I considerate pe teren propriu, când Arena Națională a fost închisă, dar toate au fost refuzate.

Stadionul Arcul de Triumf este dat în administrare FR de Rugby pentru toată luna noiembrie

Ministrul demis Eduard Novak a explicat și motivele pentru care cele două echipe bucureștene sunt nevoite să joace în provincie meciurile de „acasă”. cu CS Mioveni și FC Argeș, iar Rapid la Mioveni cu CFR Cluj și FC U Craiova 1948.

„În acest moment, stadionul Arcul de Triumf este dat în administrare Federației Române de Rugby pentru toată luna noiembrie, deoarece are niște meciuri în program. Ca urmare, le-am dat arena în folosință gratuită până pe 30 noiembrie.

Ministrul Carol Novak recunoaște că este prea multă birocrație

Nu știu de ce se lungește și nici nu vreau să intru foarte mult în detalii. Dar, tehnic și legal vorbind, noi trebuie să facem acest lucru în cadrul Centrului Național Sportiv și mai sunt una sau două semnături de luat.

Noi, direct prin intermediul Ministerului Tineretului și Sportului, nu putem să-l închiriem. După aceea, vom putea da drumul al toate activitățile. Dar deocamdată nu avem Guvern, știți, de o lună și ceva.

Eu cred că toate stadioanele au fost făcute pentru sport. Aceasta este și ideea noastră. Acum, toată această birocrație și condiții politice și pandemie ne împiedică. Din păcate, această criză politică are efecte negative și asupra sportului”, a spus Novak.

Carol Novak: „naționala de fotbal a fost la un pas să piardă la ‘masa verde’ cu Islanda”

Pe de altă parte, Novak a făcut cunoscut faptul că , din preliminariile Campionatului Mondial 2022 din Qatar, meci programat pe 11 noiembrie, pe stadionul Steaua, de la ora 21.45.

„Dacă în vară s-ar fi pus accentul pe vaccinare, astăzi am fi stat diferit. Dacă ne uităm la alte state, aici au reușit să facă diferența. Au luat niște decizii drastice, la care oamenii au reacționat cum au reacționat, dar sunt mult în fața noastră și nu au această situație gravă.

Ministrul Carol Novak ar fi permis din vară accesul în tribune doar persoanelor vaccinate

Nimeni nu credea în vară, când ne-am dat jos măștile, că vreodată o să ajungem aici. Și uitați care este efectul. Chiar atunci, când s-a făcut această relaxare, trebuia să aduc și decizia: ‘vrei pe stadion, numai vaccinat’, ‘vrei aici, numai vaccinat’.

E puțin ciudat, recunosc, faptul că nici cei vaccinați nu au voie pe stadioane. Eu vorbesc din afară, pentru că nu suntem din cadrul DSU, deci nu suntem factor de decizie.

Din fericire, am reușit să rezolvăm în ultima secundă această problemă a Federației Române de Fotbal pentru meciul cu Islanda, ca jucătorii să primească o dispensă, ca să vină în România, să se poată caza și să se vaccineze.

Altfel era o problemă, pentru că nu ar fi putut veni la meci și am fi pierdut cu 3-0. Chiar dacă ești vaccinat, în condițiile actuale ei nu se puteau caza la hotel.

Ministrul Carol Novak nu știe cum vor sta lucrurile după 25 noiembrie

Această decizie, referitoare la absența spectatorilor în tribune, a fost luată ‘pe calup’, cu toate restricțiile din celelalte domenii de activitate și nu au vrut să lase nicio derogare. Asta a fost decizia lor.

Noi am încercat, am dat mesaje, am comunicat cu toată lumea, dar asta a fost decizia. Bine că, în ultimul moment, am reușlit să rezolvăm problema Federației Române de Fotbal. Chiar ieri am avut ultimele discuții cu domnmul președinte Răzvan Burleanu, și cu persoanele de la DSU, iar într-un final s-a rezolvat.

În acest moment nu pot să vă spun dacă începând cu ziua de 25 noiembrie se va permite, din nou, accesul spectatorilor în tribune”, a declarat ministrul.