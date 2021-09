Starul lui CSM București a scăpat de calvarul problemelor cardiace! Malin Aune: "Sunt pregătită pentru tot!".

CSM București le-a transferat în luna februarie pe . Două componente ale naționalei Norvegiei care au câștigat titlul european în urmă cu un an și câteva luni mai târziu aveau să ridice deasupra capului și trofeul Champions League.

Starul lui CSM București a scăpat de calvarul problemelor cardiace! Aune a debutat la CSM Bucureşti

Însă, înainte de a debuta la CSM București, lui Malin Aune i s-au descoperit probleme cardiace și handbalista a fost nevoită să facă analize suplimentare astfel încât să nu existe niciun risc pentru momentul în care va reveni pe teren.

Extrema dreaptă a lipsit timp de o lună de la CSM București, interval în care s-a antrenat cot la cot alături de colege. Însă, neavând acceptul de a intra pe teren și la meciuri, Aune a ratat primele două etape din Liga Națională și primele două din Liga Campionilor.

Malin Aune, două goluri marcate în derby-ul cu Rapid: “Poate că nu am avut parte de fani atât de zgomotoși în Norvegia”

Însă, calvarul jucătoarei din Norvegia a luat sfârșit și a intrat pe teren în meciul cu Rapid, din etapa a treia a Ligii Naționale. Extrema dreaptă a CSM-ului a marcat de două ori în victoria cu Rapid, .

La finalul confruntării, Malin Aune a fost impresionată de atmosfera din Sala Polivalentă și a spus că este mult mai bine să fie în aceeași echipă cu Neagu, decât adversare:

“Este o victorie importantă pentru noi. Suntem foarte fericite, a fost o victorie de moral. Poate că nu am avut parte de fani atât de zgomotoși în Norvegia, dar este foarte frumos să joci într-o astfel de atmosferă.

Cristina Neagu este greu de oprit și mă bucur că joc în aceeași echipă cu ea. Niciodată nu știi ce urmează să facă și asta e foarte bine”.

Malin Aune, pregătită de debutul cu CSM Bucureşti în Champions League: “M-am întors în joc. Sunt 100% pregătită”

Jucătoarea celor de la CSM București a vorbit pentru FANATIK despre problemele pe care le-a avut în acest început de sezon, spunând că este ușurată că e din nou pe teren şi pregătită pentru meciurile care vor urma:

“Am avut câteva teste medicale care nu au ieșit cum au trebuit. Am avut nevoie de teste suplimentare, dar acum totul este bine. Mă bucur că m-am întors pe parchet, m-am antrenat mult cu echipa, dar până când nu am primit avizele nu am putut reveni pe teren.

Acum mă simt foarte bine, totul este în regulă și m-am întors în joc. Sunt 100% pregătită pentru următorul meci din Champions League și pentru tot”, a spus Malin Aune.

CSM Bucureşti, start greu în Champions League! Vine prima victorie la Koprivnica?

CSM București speră să obțină prima victorie din noua ediție a Ligii Campionilor sâmbătă, de la ora 19:00, împotriva croatelor de la Podravka Koprivnica. “Tigroaicele” au un început greu în Champions League după ce au fost învinse de Esbjerg şi Rostov.