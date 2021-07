Steaua ’86 participă la inaugurarea stadionului Ghencea. Prima amintire legată de „templul fotbalului românesc” și cele mai importante momente. Exclusiv

Stadionul Ghencea va fi în sfârșit inaugurat cu un meci de gală, o referință istorică la meciul de inaugurare a vechiului stadion Ghencea, tot în compania celor de la OFK Belgrad, pe 7 aprilie 1974. Ba, mai mult, tricoul cu numărul șapte purtat de Marius Lăcătuș va fi retras, iar „Fiara” a recunoscut că .

FANATIK a stat de vorbă cu cinci dintre eroii de la Sevilla care vor avea în sfârșit șansa să se revadă cu prilejul meciului de mâine, la 35 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor, de Clubul Sportiv al Armatei, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate încă din luna mai.

Steaua ’86, amintiri de la primul pas pe stadionul Ghencea și cele mai frumoase momente din „Templu”

Eroul principal de la Sevilla, și-a adus aminte cu plăcere de primul moment când a călcat pe stadionul Ghencea, pe vremea când juca la UTA. Pentru fostul mare portar rămâne de referință momentul Anderlecht, apogoeul unei echipe care în acea zi nu putea fi înfrântă de nimeni, după cum o spune chiar Duckadam.

„Prima oară când am pășit pe Ghencea a fost ca jucător al UTA, când împotriva marii echipe a Stelei cu Marcel Răducanu, Anghel Iordănescu, Liță Dumitru, am pierdut 2-0, dar am făcut un meci bun. Cea mai frumoasă amintire rămâne cu siguranță meciul cu Anderlecht. A fost poate cel mai bun meci din istoria Stelei pentru că Anderlecht era atunci o echipă extraordinară. Aveau 14 internaționali: belgieni, danezi, sârbi. A fost un meci fantastic. Inclusiv ei au recunoscut că ziua aia nu putea să ne bată nimeni din Europa! A fost un joc în care nimeni nu ne putea sta în cale.

A fost ca la meciul nostru din 1989 cu AC Milan în finală, pe care nu l-am fi putut câștiga niciodată. Cu Dinamo nu am amintiri așa extraordinare. Era o rivalitate ca oricare alta, cum era și cu Craiova Maxima. Nu au fost speciale meciurile cu Dinamo din punctul meu de vedere, chiar dacă era mare rivalitate. Eram colegi la echipa națională și eram prieteni buni.

Eu regret că nu s-a organizat acest meci pe șapte mai. Nu e același lucru. E o altă dată. Dar măcar o să ne întâlnim cu toții. Nu vreau să comentez decizia retragerii numărului lui Marius Lăcătuș. E un gest frumos din partea lor, dar nu știu dacă nu se putea găsi altceva ca să i se arate respectul, pentru că el este emblema Stelei. Marius Lăcătuș merită, dar nu știu dacă era cazul cu acest număr retras, pentru că nu prea se obișnuiește în fotbal”, a spus Helmuth Duckadam în exclusivitate pentru FANATIK.

Căpitanul Tudorel Stoica, primul jucător al Stelei 86 care a pășit pe stadionul Ghencea în 1975

Tudorel Stoica a fost alături de Anghel Iordănescu primul jucător al Stelei care a câștigat Cupa Campionilor și a jucat pe Ghencea la doar un an de la inaugurarea stadionului, în 1975, când a venit de la Galați: „Era un stadion extraordinar. Eu am ajuns din 1975 la Steaua și era un stadion superb. M-a impresionat că era singurul stadion nou și fără pistă. Mi-a lăsat o impresie deosebită. Nu văzusem stadionul până să vin la Steaua. Jucam la Galați și veneam în Bucureștiul doar la lotul național de tineret”.

Și pentru fostul mijlocaș central momentul Anderlecht rămâne cel mai frumos meci trăit pe stadionul Ghencea, în fața unui adversar de mare valoare: „Cel mai frumos moment e fără doar și poate meciul cu Anderlecht, pentru că ne-am calificat în finală și apoi am câștigat-o. Jocul nostru a fost extraordinar. Am ratat multe ocazii și scorul putea fi mai mare. A fost un meci special pentru că a fost prima oară când o echipă românească s-a calificat într-o finală de cupă europeană”.

„Suntem bucuroși că s-a construit un nou stadion. Cel vechi și-a făcut datoria și era în paragină. E deschiderea stadionului, dar și aniversarea noastră de 35 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor. Noi am fost o familie, o echipă foarte unită și ne pare rău că au plecat dintre noi cei din conducere, Ilie Bărbulescu și Lucian Bălan. Am vorbit cu nea Imi și nu poate veni pentru că are o problemă de sănătate”, a spus și căpitanul de la Sevilla pentru site-ul nostru.

Miodrag Belodedici și visul împlinit din copilărie. Momentul în care a pășit pe Ghencea și și-a cunoscut idolul

a povestit extrem de emoționat despre momentul în care a ajuns pentru prima oară cu tramvaiul 41 la stadionul Ghencea și momentul în care și-a întâlnit idolul copilăriei, pe marele fundaș central al Stelei, Ștefan Sameș: „Cea mai frumoasă amintire pentru mine e când l-am întâlnit pe Ghencea pe idolul copilăriei mele, marele stâlp din defensiva Stelei, Ștefan Sameș! A fost un moment foarte, foarte emoționant pentru mine. Mi-am luat inima în dinți, am coborât pe gazon și m-am dus la el să îl salut. Îi spuneam nea’ Fane. A fost un moment deosebit pentru mine să îi văd pe foștii mari jucători ai Stelei, precum Vasile Iordache, Florin Marin, nea’ Teo Anghelini, Tudorel Stoica…. Pfoai de capul meu! Nume grele, ce să mai…”, a retrăit cu emoție „Căprioara” acele momente în care a realizat că a ajuns cu adevărat fotbalist.

„Prima amintire legată de Ghencea e după ce mi-am terminat junioratul la Luceafărul, iar nea’ Costică Toma, fostul mare portar al Stelei, era antrenor acolo și cu Olimpiu Mateescu pe care l-am avut la Moldova Nouă. Au venit în București, m-au chemat, am dormit la ei și dimineață m-am urcat în tramvai și m-am dus direct la Ghencea, la domnul Ion Alexandrescu. A fost primul meu pas spre Ghencea. Cum să nu îmi mai aduc aminte? Erau soldați la intrare, erau niște garduri mai vechi, totul înconjurat. Era un stadion foarte cochet la acea vreme. Era un stadion foarte important al României. Ne-au ajutat mult tribunele, când ieșeam pe teren și auzeam cum ne susțin suporterii. E foarte corect să fie denumit „templul fotbalului românesc”.

„O să avem și noi un program mâine la meci, probabil o să coborâm pe gazon. Nu știm încă. E surpriză. Pe mine m-au sunat și băieții de la OFK Belgrad, să mă întrebe dacă sunt în București. Vor să mă vadă. Mă știu și ei. Cu Iovan, Bumbescu, cu nea’ Puiu, cu pârnăiașul de Balint (n.r. râde) m-am mai văzut. Ce EURO? Trebuie să vină obligatoriu și Pițurcă! Cu unii colegi de la Steaua nu m-am mai văzut de mult timp. Pe Boloni nu l-am mai văzut de foarte mult timp de exemplu”, a spus Miodrag Belodedici în exclusivitate pentru FANATIK.

Poveste de senzație a lui Gabi Balint: „Îmi luam o pătură și seara ieșeam pe gazon și învățam pentru Bac”

, stadionul Ghencea ocupă un loc special în inima sa. „Pele” a ajuns în Ghencea la vârsta de 18 ani și a primit o cameră în hotelul de sub tribuna a doua: „Prima amintire pe Ghencea e atunci când am semnat cu Steaua și am venit prima oară pe stadion în 1981. Mi-am luat o cameră în primire, echipamentul, m-a pus magazionerul să semnez pentru ce am primit și seara ieșeam pe gazon cu o pătură, stăteam și miroseam iarba. Învățam că aveam Bacalaureatul și gândurile îmi zburau spre ce se va întâmpla acolo. Îmi doream să văd stadionul plin, îmi imaginam cum marchez goluri și câștigăm jocuri prin reușitele mele. Mă vedeam un jucător important. Am mai fost în Ghencea când jucam la Luceafărul la juniori și am jucat împotriva Stelei pe stadionul de rugby din spate. Am bătut cu 2-1 pe Steaua, cu doi-trei ani înainte să ajung la Steaua”.

Destinul fotbalistic al lui Gabi Balint se leagă de stadionul Ghencea, unde a reușit două dintre cele mai memorabile meciuri din carieră: cu Anderlecht și meciul împotriva Danemarcei din preliminariile Campionatului Mondial, când a reușit o dublă: „Am amintiri extraordinare de pe Ghencea, dar îmi e greu să aleg pe cea mai frumoasă dintre meciul cu Anderlecht când am marcat și meciul România – Danemarca. Atunci am reușit o dublă și ne-am calificat la Campionatul Mondial din Italia. Sunt cele mai frumoase amintiri ale mele pe Ghencea. Totuși cred că meciul cu Anderlecht a fost cel mai bun pe care l-a făcut Steaua vreodată, ținând cont de faptul că era o semifinală și de valoarea adversarului. E la bătaie cu meciul cu Goteborg și Galatasaray.

De altfel, Gabi Balint și Marius Lăcătuș au fost ultimii doi jucători ai Stelei ’86 care au pășit pe vechiul stadion Ghencea, iar cei doi au păstrat amintire câte o bucată de gazon și câte un scaun: „Un loc special în inima mea îl ocupă și ultima filmare pe care am realizat-o cu Marius Lăcătuș pe stadionul Ghencea înainte să fie demolat. Am și acum câte un scaun roșu și albastru și o bucată de gazon. Mi-e dor de vechiul stadion. Suntem nostalgici pentru că noi am jucat pe stadionul vechi, ne e dor de el, dar ceea ce am văzut acum când am fost pe 7 mai e o bijuterie! Arată super. Mâine la cinci trebuie să fim acolo. O să fie frumos, păcat că nu poate fi plin”, a spus „Pele” Balint în exclusivitate pentru site-ul nostru.

Adrian Bumbescu a jucat prima oară în Ghencea cu Universitatea Craiova. Vrea să intre pe teren în meciul de mâine cu OFK Belgrad

Actualul antrenor al grupelor de juniori de la CSA Steaua, și-a adus aminte de primul meci în care a luat contact cu măreția stadionului Ghencea, în sezonul 1978-1979, când Craiova Maxima a fost zdrobită cu 4-0 în „Templu” chiar înainte de meciul din cupele europene cu Leeds United: „Prima amintire e când am jucat cu Universitatea Craiova pe Ghencea, în 1978-1979 și ne-au bătut 4-0. Atunci am jucat prima oară pe Ghencea, exact înainte de meciul cu Leeds United.

„Ministrul Apărării” are o amintire specială legată de un meci disputat pe Ghencea și de care puțini își mai aduc aminte. Un meci între România și Spania din 1987, câștigat de „tricolori” cu scorul de 3-1. Spania avea atunci o echpă fabuloasă: „Cea mai frumoasă amintire aș alege-o dintre meciul România – Spania, când i-am bătut cu 3-1 și al doilea clar ar fi meciul cu Anderlecht. Aveau o echipă extraordinară atunci, cu Scifo, mulți jucători de valoare și să nu mai vorbim de echipa națională a Spaniei, care venise cu Camacho, Butragueno, cu Victor, căpitanul Spaniei. Meciuri de care puțini își mai aduc aminte! Să se uite și Angheluță și Mironică, care tot dau în Steaua mereu. Când ies afară se mândresc cu generația lui Gațu, care au fost campioni mondiali și așa mai departe.

Bumbescu a surprins și a declarat că vrea să intre pe teren în meciul de mâine seară cu OFK Belgrad, însă antrenorul Daniel Oprița s-a opus de teamă ca echipa să nu piardă meciul de inaugurare împotriva sârbilor: „Nea’ Imi nu poate să vină la meciul de mâine. E la Oradea și nu se simte foarte bine. E bolnav. Decizia retragerii tricoului lui Marius Lăcătuș e problema conducerii și e alegerea lor. Sunt supărat pe Oprița că nu vrea să mă bage să joc puțin la început! Serios! Voiam să joc 15 minute la început! A zis că nu ‘nea’ Adi că e mai greu pe linia de fund și ne bat ăia!’ Voiam să fac pereche cu Wallace, îl pun pe Valentin Bărbulescu în fața mea. Am făcut noi tactică. Că în ultimele zece minute vrea să mă bage vârf! O să fie ceva surprize legate de meciul de mâine”, a spus și Adriam Bumbescu pentru FANATIK.

Marin Radu II, omagiu pentru regretatul erou de la Sevilla, Ilie Bărbulescu. Va veni la meci cu fiul său

FANATIK cu fostul mare atacant al lui FC Argeș și al Stelei, prieten de o viață cu regretatul fundaș al Stelei, Ilie Bărbulescu, care a decedat în urmă cu un an și jumătate, la doar 62 de ani. Lucian Bălan, un alt jucător al Stelei ’86, a decedat și el pe 12 noiembrie 2015, la doar 52 de ani.

Prima amintire a lui Radu II a fost chiar în anul în care stadionul Ghencea a fost inaugurat în 1974. Atacantul piteștean pășea pentru prima oară în templul fotbalului românesc în tricoul lui FC Argeș, cu care a câștigat și titlul de campion în acel sezon: „ Eu am fost pe stadionul Ghencea încă din 1974 când am jucat cu FC Argeș. Am marcat chiar împotriva Stelei pe Ghencea. Era foarte frumos stadionul și s-au făcut cele mai mari performanțe acolo. Au fost multe meciuri celebre. Am dat foarte multe goluri pe acel stadion și nu asta e o bucurie pe care nu o voi uita niciodată”.

„Cea mai frumoasă amintire cred că rămâne totuși meciul cu Anderlecht. A fost ceva incredibil ca importanță și ca frumusețe, mai ales că ne-am calificat în finală. Sigur că o să vin la meci. Suntem invitați cu toții. Aștept meciul de mâine și voi merge împreună cu băiatul regretatului Ilie Bărbulescu, bunul meu prieten cu care am trăit atâtea împreună”, a spus și fostul atacant al Stelei pentru site-ul nostru.