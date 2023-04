Ştefan Târnovanu l-a bruiat pe Andrei Ivan la penalty: “Am încercat să îl scot din mână!”. Reacţiile lui Sorescu şi Compagno

meciul împotriva Universităţii Craiova. Roş-albaştrii reintră în lupta la titlu şi se apropie la trei puncte de liderul Farul Constanţa, cu patru etape rămase de disputat.

Ştefan Târnovanu l-a bruiat pe Andrei Ivan la penalty: “Am încercat să îl scot din mână!”

Portarul celor de la FCSB, Ştefan Târnovanu, a declarat la final că a încercat să îl scoată din ritm pe în minutul 83 la scorul de 1-0 pentru FCSB:

ADVERTISEMENT

“O seară frumoasă, în care am luat cele trei puncte. Mă bucur că ne-am apropiat de Farul Constanţa. Mai avem patru meciuri, trebuie să le jucăm la fel. L-am aşteptat pe Ivan să bată ca anul trecut pe Arena Naţională, tare şi pe mijloc.

A alunecat, asta e. Am încercat să îl scot puţin din mână. Nu ştiu dacă ăsta este motivul pentru care a alunecat, dar asta e. La Koljic am încercat să mai treacă puţin timpul. Mă bucur că s-a terminat aşa.

ADVERTISEMENT

Suntem peste CFR Cluj până mâine când va juca. Sunt trei puncte, noi dacă vom câştiga toate meciurile şi Farul se mai încurcă încă o dată, putem câştiga titlul. Avem o echipă frumoasă, ne-am şi maturizat puţin. Avem şi noi tinerii noştrii foarte talentaţi, sper să câştigăm tot”, a spus Târnovanu.

Compagno: “Este o caracteristică a mea, aştept mereu centrarea”

Andrea Compagno a marcat primul gol al meciului şi le-a transmis colegilor că aşteaptă mai multe centrări de calitate pentru a face ravagii în faţa porţilor adverse şi în viitoarele etape:

ADVERTISEMENT

“Era un meci foarte important pentru noi după rezultatul de aseară. Acum, ne bucurăm şi ne gândim la meciul viitor. Este o caracteristică a mea, aştept mereu centrarea. Mă duc mereu pe prima bară, astăzi a venit o centrare foarte bună de la Coman.

Noi muncim, pregătim faze fixe. Pe meci este altceva. Trebuie să fie o centrare mai tare, există presiune. Dacă nu dăm goluri din faze fixe la meci, degeaba. Am jucat cu o echipă foarte bună, o atmosferă foarte frumoasă.

ADVERTISEMENT

“Sunt patru finale şi trebuie să luăm meci cu meci. Ăsta este secretul”

Nu este aşa uşor să câştigăm aici. Am făcut un meci foarte bun şi avem trei puncte importante. Aşa trebuie să joci. Doar cine nu bate penalty, nu ratează. A fost bine pentru noi. Noi trebuie să jucăm meci de meci.

ADVERTISEMENT

Sunt patru finale şi trebuie să luăm meci cu meci. Ăsta este secretul. Trebuie să ajungem la final cu cele mai multe puncte. Este foarte frumos la Craiova, a fost casa mea pentru doi ani şi câteva luni”, a spus Compagno.

Sorescu: “Aşa s-a făcut echipa, nu sunt supărat, nu am de ce”

Deian Sorescu a marcat şi el pentru FCSB în poarta Universităţii Craiova. Fotbalistul a recunoscut că este afectat de incertitudinea în ceea ce priveşte transferul definitiv la FCSB şi a spus că va da 100% cât va mai evolua la această echipă:

“Mă bucur că am reuşit să luăm cele trei puncte şi mă bucur că am intrat bine. Asta a fost decizia. De a nu juca din prima. Mă bucur că am ieşit sănătos. Aşa s-a făcut echipa, nu sunt supărat, nu am de ce.

Este ceva normal, la fotbal nu ai niciodată un prim “11” mereu. Cel mai mult mă bucur pentru cele trei puncte şi am şi marcat. Oriunde voi juca, voi încerca să dau 100%. Mai sunt câteva meciuri şi vreau să dau totul până la final.

“Nu este uşor să vezi în fiecare zi că stai sau pleci, că te cumpără sau nu te cumpără”

Îl ştiu cel mai bine pe Piticul, pe Pantea. Eu zic că a vrut să dea la poartă, nu vreau să se supere. E bine că am fost acolo, am urmărit. Jumătate din gol este meritul lui. S-a discutat mult şi despre meciul cu Rapid.

Pe teren ne-am simţit nedreptăţiţi. Trebuiau să ia două cartonaşe roşii, dar asta este. Am avut şi multe ocazii, trebuia să câştigăm pe teren. Nu este uşor să vezi în fiecare zi că stai sau pleci, că te cumpără sau nu te cumpără.

S-a discutat foarte mult cu transferul. Cât timp voi rămâne la această echipă, voi da 100%, chiar dacă rămân două-trei meciuri sau nu”, a fost reacţia lui Sorescu de la finalul meciului.