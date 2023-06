Ştefan Târnovanu, urmărit de o echipă din străinătate la Euro U21! Anunţul lui Giovanni Becali: “L-am sunat pe Gigi şi mi-a zis preţul!”

a apărat în meciurile cu Ucraina şi Croaţia de la Euro U21. Portarul celor de la FCSB a fost cel mai bun “tricolor” de pe teren în ambele meciuri, fiind probabil şi singurul care a atras atenţia impresarilor din străinătate.

Ştefan Târnovanu, urmărit de o echipă din străinătate la Euro U21: “L-am sunat pe Gigi și mi-a zis că e 10 milioane și s-a închis discuția”

Giovanni Becali a dezvăluit că o echipă puternică din Vest s-a interesat de portarul celor de la FCSB, dar totul s-a încheiat când Gigi Becali a cerut 10 milioane de euro în schimbul unui transfer:

„O echipă bună de tot m-a chemat și mi-a zis: ‘ce preț ar avea Târnovanu?’ L-am sunat pe Gigi și mi-a zis că e 10 milioane și s-a închis discuția. Cu ocazia acestui turneu am invitat o grămadă de oameni importanți, dacă îți dau mesajele lor, o să vezi ce au scris.

Singura echipă care are nevoie de un portar m-a întrebat de Târnovanu, l-am sunat pe Gigi și a zis 10 milioane. Nu i-am zis prețul, o să creadă omul că bat eu câmpii.

A jucat foarte bine, e un portar extraordinar, dacă nu făcea greșeala cu Farul să iasă la golul de 2-1, poate erau campionii României, dar asta e. La noi nu flutură banii așa cum flutură pe acolo”, a declarat Ioan Becali la

“Aș fi vrut să facem mult mai mult, să ieșim din grupă”

Ştefan Târnovanu a dezvăluit la finalul meciului cu Croaţia că şi-ar dori un transfer în Anglia. Portarul naţionalei de tineret a recunoscut superioritatea adversarilor de la acest turneu final:

“Pe plan personal, cu siguranță sunt fericit. Mă bucur că am reușit să nu iau gol. Și meciul trecut am fost aproape, dar în final e trist pentru că părăsim competiția cu un punct și fără să marcăm. Aș fi vrut să facem mult mai mult, să ieșim din grupă. E cam puțin pentru ce speram eu.

“Știu unde mă găsesc. Unde mi-aș dori? În Anglia”

Nu știu, poate frica, nivelul campionatului. Am fost depășiți total în primele două meciuri. Azi a fost mai bine, am avut mingea puțin mai mult, dar suntem departe. Așa am simțit eu.

De ce să mă simt rău că Georgia s-a calificat? Bravo lor, îi felicit. Sper să se ducă cât mai departe în competiție. Dacă vor să mă caute cluburile, să mă caute. Știu unde mă găsesc. Unde mi-aș dori? În Anglia”, a spus la TVR.

