Ștefan Vlădoiu, despre primele momente la Craiova: „Nicăieri nu e Oltenia mai pură decât în Bănie”

Ștefan Vlădoiu a vorbit pentru site-ul clubului despre primele momente la Craiova și a declarat că „Nicăieri nu e Oltenia mai pură decât în Bănie”. Născut în județul Vâlcea, fundașul Universității a fost adus de Silviu Bogdan la școala sa de fotbal și de acolo a făcut pasul la echipa fanion a Olteniei.

Vlădoiu a ieșit în evidență în acest sezon ca unul dintre cei mai constanți jucători ai oltenilor, iar evoluția sa din partida cu FCSB a fost lăudată de toată lumea. Chiar dacă a simțit gustul înfrângerii, „Ștefi” l-a încurcat mai mereu pe Florinel Coman.

Cu doar două selecții la echipa națională U21, apărătorul Craiovei se simte dezamăgit, dar spune că vrea să îi demonstreze selecționerului Adrian Mutu că merită să facă parte și din echipa care va merge la Campionatul European.

Adus de la 10 ani, jucătorul Craiovei e crescut în spiritul Științei

Ștefan Vlădoiu este născut în zona Olteniei, dar nu în Cetatea Băniei. A fost remarcat de Silviu Bogdan, fostul manager al Centrului de Copii și Juniori al Universității Craiova, și a fost adus la școala de fotbal. Tânărul fotbalist a recunoscut că orașul Craiova are un farmec aparte: „Practic mi se pare cumva că viaţa mea în Oltenia a început la 10 ani,atunci când m‑am mutat la Craiova. E adevărat că eu m‑am născut în judeţul Vâlcea, dar nicăieri nu e Oltenia mai pură decât la Craiova, cred. Îmi amintesc de mult fotbal şi de mulţi oameni dragi,” a declarat Vlădoiu pentru site-ul clubului.

Fundașul de bandă al Craiovei a dezvăluit și cine l-a învățat „abecedarul” fotbalului: „Primul om care mi‑a direcţionat paşii şi m‑a învăţat multe, deci mi‑a rămas în suflet, este domnul Jean Georgescu, profesor de sport la liceul Traian Demetrescu, din Craiova. Era foarte pasionat şi lucra foarte mult cu noi, elevii, cred că de la el am luat „abecedarul“, ca să zic aşa. Mai departe, am început fotbalul de performanţă şi consider că de la fiecare antrenor pe care l‑am avut am mai învăţat ceva.”

Și-a făcut debutul în Liga 1 la doar 17 ani, chiar într-un meci cu campioana din acea vreme, Astra Giurgiu. în 2017. Cu mari emoții, Vlădoiu a avut o prestație remarcabilă: „A fost ceva foarte neaşteptat. Aveam încă 17 ani şi nu credeam că o să joc în prima echipă prea curând, dar s‑a accidentat Andrei Ivan prin minutul 25, parcă, aşa că domnul Mulţescu m‑a trimis pe teren.

Am avut mari emoţii, mai ales că am intrat la 1‑0 şi imediat după intrarea mea pe teren a egalat Daniel Niculae, după o centrare a lui De Amorim de pe stânga, chiar de lângă mine. A fost un moment foarte dificil, dar mi‑am zis că nimic nu e pierdut, m‑am motivat bine şi am făcut un meci bun din acel moment. Am şi câştigat cu 2‑1 şi a fost o victorie frumoasă şi surprinzătoare, împotriva campioanei en‑titre, va rămâne mereu în sufletul meu.”

Vlădoiu a povestit experiențele din împrumuturile la Snagov și Călărași: „Și-au pus amprenta decisiv pe jocul meu”

Pentru a se căli în fotbalul românesc, Ștefan Vlădoiu a fost împrumutat la Snagov, în Liga 2, dar și pe la Dunărea Călărași, formație care era nou promovată pe prima scenă: „Cred că a fost foarte bine pentru mine să plec să joc, iar asta şi‑a pus amprenta decisiv pe nivelul meu de astăzi. M‑am simţit foarte bine în special la Snagov, unde jucam meci de meci şi am şi găsit nişte băieţi extraordinari, care m‑au susţinut şi ajutat mult. De la Călăraşi, în schimb, nu am amintiri la fel de plăcute, pentru că după şase meciuri consecutive ca titular am făcut o ruptură musculară foarte urâtă şi nu am mai apucat să joc deloc după aceea,” a spus Vlădoiu.

„Toţi jucătorii cu experienţă mai mare mă ajută şi primesc sfaturi foarte bune de la ei în fiecare zi. Nu doar sfaturi legate de fotbal, ci şi de viaţa de zi cu zi, pentru că suntem o familie aici şi cred că este normal să se întâmple aşa. Sunt puţin dezamăgit că am doar două selecţii la U21, însă încă mai am timp şi sper să mai fac câteva cât încă sunt la vârsta necesară. Eu am fost de mic un copil liniştit, fac fotbal de la 10 ani şi asta a fost viaţa mea cam până acum,

niciodată nu m‑au atras prea tare distracţiile extrasportive.

Cât despre Naţionala mare, nu cred că e un secret că mai toţi fotbaliştii se gândesc la asta. Eu sunt încrezător că voi ajunge şi acolo, dacă voi munci cum şi cât trebuie. Chiar sunt într‑un fel liniştit, pentru că mi se pare că depinde doar de mine dacă voi fi sau nu la Naţională,” a mai declarat „viitorul fundaș al echipei naționale”, așa cum l-a caracterizat Silviu Bogdan.

Ștefan Vlădoiu, despre atuurile Universității Craiova în lupta cu FCSB și CFR Cluj: „Pasiunea şi entuziasmul, care de altfel nu sunt doar ale noastre, ci ale întregului oraş”

Ștefan Vlădoiu este conștient că U Craiova nu trece prin cea mai bună perioadă, dar consideră că meciul cu Viitorul poate fi un „restart” pentru el și colegii săi: „Nu trecem prin cea mai bună perioadă, nu am reuşit să câştigăm de câteva meciuri şi cred că Universitatea trebuie să facă o treabă mai bună împotriva unor adversare precum cele din ultimele partide. Însă cu Viitorul mereu ne‑am simţit bine şi au ieşit meciuri frumoase şi în general câştigate de noi, aşa că sunt foarte încrezător că vom depăşi pasa mai proastă sâmbătă.”

Fundașul dreapta spune că Universitatea Craiova are forța de a se bătea la titlu, ba chiar a enumerat atuurile în lupta cu principalele contracandidate: „Pasiunea şi entuziasmul, care de altfel nu sunt doar ale noastre, ci ale întregului oraş. Simţim cum toţi oamenii din jurul nostru îşi doresc foarte mult titlul de campioană, iar asta ne face şi pe noi să ni‑l dorim enorm şi să facem tot ce depinde de noi pentru a ajunge acolo.”

Sper ca peste cinci ani să joc undeva afară, dar mai e mult până atunci, toate la timpul lor. Şi timpul liber e cumva legat de fotbal, în sensul că îmi place să joc Fifa pe PS. Iar cea mai relaxantă activitate la care mă pot gândi este un serial bun privită acasă, din pat,” a mai declarat Vlădoiu.