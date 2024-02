Știrea momentului de la Antena 1! Mircea Badea, comentator special pentru cea mai urmărită competiție sportivă din lume

După ce Antena 1 și Antena 3 au anunțat că au reușit să pună mâna pe drepturile de transmitere ale Formulei 1, urmând să transmită, de zilele viitoare, cursele. Iar dacă comentatorul stabilit este Cătălin Cedric Ghigea, Antena pregătește o surpriză pentru fidelii sporturilor cu motor: Mircea Badea pe post de invitat special.

Bombă la Antene! Ce pregătește Mircea Badea pentru împătimiții Formula 1

Pasiunea lui Mircea Badea pentru sport este cunoscută de toți cei care urmăresc Antena 1 sau Antena 3. Dar, până acum, Mircea Badea a făcut mai mult comentarii legate de sporturile de contact, fie că vorbim de MMA sau de box. Acum însă, din informațiile FANATIK, Mircea Badea se pregătește pentru un nou capitol în viața lui.

ADVERTISEMENT

Mai exact, Antena 1 ia în calcul să-l invite pe Mircea Badea pe post de comentator special pentru cursele de Formula 1 difuzate de Antena 1 și Antena 3. El va fi invitatul lui Cătălin Cedric Ghigea, cel care este ”titularul” postului din Băneasa pentru acest sezon de curse.

”Voi comenta Formula 1 la Antena începând cu acest weekend. Am vorbit, ne-am înțeles, am bătut palma. (…) Ca voi, am fost telespectator al F1 pentru cel puțin 25 de ani și nu am ratat nicio cursă (unele le-am vazut înregistrate). De mulți ani am și abonament la F1TV. În fiecare zi citesc cel puțin 1.5 ore despre F1”, a spus Cătălin Cedric Ghigea, conform .

ADVERTISEMENT

Dar, de cele mai multe ori, cursele din Formula 1 sunt comentate sub forma unui dialog. Iar cea mai urmărită competiție sportivă din lume, așa cum e Formula 1, va avea, și la noi, un comentator special, la unele curse. Iar acesta este, evident, Mircea Badea, pasionat la rândul său de mașini, curse și adrenalină.

De altfel, pasiunea pentru este cunoscută de toată lumea. Mașina pe care o conducea este una pe care, cu ușurință, o poate băga în curse. Iar fiul său și al lui Carmen Brumă pare să îi calce pe urme, puștiul făcând, intensiv, karting. Așa că, ideea ca Mircea Badea să comenteze Formula 1 nu e deloc greu de imaginat.

ADVERTISEMENT

Antena 1 și Antena 3 transmit acest sezon de Formula 1

Antena 1 și Antena 3 au reușit să obțină . Iar imaginile vor fi difuzate de cele două televiziuni, dar și de platforma online deținută de postul din Băneasa. Împărțirea este simplă: AntenaPlay va transmite antrenamentele și calificările.

Antena 1 va fi prima dintre televiziuni care va intra live cu Formula 1 în acest sezon. Vineri, 1 martie, atunci când sunt programate calificările din primul mare premiu al anului 2024, Antena 1 va transmite în direct din Bahrain. Marele premiu din Bahrain, programat pentru 2 martie de la ora 17.00, va fi difuzat, în direct, de Antena 1.

ADVERTISEMENT

Antena 3 va intra în direct de la Formula 1 abia de săptămâna viitoare. Ei vor transmite, pe 8 martie, calificările din Arabia Saudită. Marele premiu al Arabiei Saudite urmează să fie transmis, de Antena 3, sâmbătă, pe 9 martie 2024.