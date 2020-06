Fostul pilot de Formula 1, Alex Zanardi, în stare gravă după un accident teribil / George Țucudean pleacă de la CFR Cluj la finalul lunii iunie?

FANATIK îți prezintă în fiecare zi un Live Blog cu știrile sportive de ultimă oră, informații noi din sportul românesc și mondial. Sâmbătă se reia Serie A, primul mare campionat închis din cauza COVID-19.

UPDATE, ora 13:25. Fostul pilot de Formula 1, Alex Zanardi, a avut un accident grav și este în stare critică la spitalul din Siena. La o cursă din Italia, Zanardi a pierdut controlul bicicletei sale și s-a lovit de un camion. A fost operat la cap timp de 2 ore și jumătate.

Medicii sunt rezervați în ceea ce privește șansele de supraviețuire. Zanardi a concurat între 1991 și 1994 și 1998. În septembrie 2001 a avut un accident teribil, iar medicii au trebuit să îi amputeze picioarele de la genunchi. După accident, inima i s-a oprit de șapte ori, însă a reușit să supraviețuiască. Din 2007 s-a dedicat ciclismului și a obținut medalii la Jocurile Paralimpice de la Londra și Rio.

UPDATE, ora 12:22. George Țucudean a postat un mesaj ciudat pe rețelele de socializare prin care își anunță plecarea de la CFR Cluj: “AMR 11” a scris atacantul. Asta în condițiile în care contractul lui Țucudean cu CFR expiră la finalul lunii iunie:

OMS și toate forurile sanitare din Italia sunt foc și pară pe fanii lui Napoli care au ieșit cu miile pe străzile orașului după ce echipa a câștigat Cupa Italiei, miercuri, după finala cu Juventus Torino, 0-0, 4-2 după executarea loviturilor de departajare.

Autoritățile au anunțat că, în aceste condiții, este posibil ca nici în sezonul viitor să nu se poată disputa meciurile cu suporteri în tribune, în condițiile în care virusul este încă periculos și poate fi transmis ușor în aglomerațiile de oameni.

Știri sportive de ultimă oră – 20 iunie! Primul meci cu spectatori din Franța: PSG – Le Havre

În Franța, începând cu data de 11 iulie va fi permis accesul spectatorilor la orice sport. Vor fi maximum 5000 de suporteri, în funcție de capacitatea arenei. Primul meci este programat pe 11 iulie: PSG – Le Havre.

În Spania, lupta este în toi în La Liga. După ce Barcelona a încheiat la egalitate, scor 0-0 cu Sevilla, Gerard Pique acuză o conspirație împotriva catalanilor și consideră că Real Madrid, rivala la titlu, nu va mai pierde puncte:

Pique: “Cred că va fi foarte greu să câștigăm acest campionat”

„Sevilla e pe locul trei în clasament și asta pentru că are o echipă cu un nivel ridicat. A fost un meci foarte disputat, iar egalul de la final ne pune într-o poziție în care nu mai depindem doar de noi pentru a câștiga La Liga. Da, am pierdut două puncte. Am avut ocazii mai multe ca ei și am fost în control.

Cred că va fi foarte greu să câștigăm acest campionat. Nu mai depinde de noi, dar vom încerca totul. Am văzut etapele de până acum. Va fi foarte greu ca Real Madrid să mai piardă puncte! Văzând cele două etape, spun că va fi dificil. Dar vom încerca”

Dan Petrescu: ”La ghinionul nostru de anul trecut, mi-e și frică să mă gândesc cine va merge la trageri la sorți”

Revenind pe plaiurile mioritice, Dan Petrescu s-a declarat nemulțumit de schimbarea formatului în preliminariile cupelor europene. UEFA a decis că preliminariile din Champions League se vor disputa într-o singură manșă, cu excepția play-off-ului:

”La ghinionul nostru de anul trecut, mi-e și frică să mă gândesc cine va merge la trageri la sorți. La ce a fost anul trecut, sigur se întoarce cu cea mai bună echipă și cu meciul pus în deplasare.Dacă se întâmplă așa ceva, nu ne calificăm. Dacă avem doar un meci, cu o echipă mai bună decât noi, în deplasare, va fi foarte greu”, a spus Dan Petrescu.