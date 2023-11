„Stoichiță, tu nu cunoști lege și constituție. Voi sunteți Ceaușescu!” Dialog dur cu Gigi Becali la Fanatik SuperLiga

În cea mai recentă emisiune FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță și Gigi Becali au purtat un dialog dur. și despre regula U21. .

Mihai Stoichiță, dialog dur cu Gigi Becali

Totul a început de la faptul că patronul “roș-albaștrilor” s-a arătat nemulțumit de cum cei de la FRF iau decizii care impactează cluburile private. Astfel, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI Mihai Stoichiță și Gigi Becali au purtat un dialog dur.

“Faci parte dintr-o asociație care te reprezintă internațional printr-o echipă națională. Prin produsul brut al societății tale comerciale. Societatea ta, cum e și a lui Gică Hagi, la fel, vă admir foarte mult pentru academii, pentru tot ceea ce faceți.

Produsele astea pe care le faceți voi, le scoatem în relief prin echipele naționale și tu prin echipa ta de club, când te duci în cupele europene. Le scoatem în evidență, în momentul în care îl afișezi într-o echipă națională. Tu îl produci și îți mulțumim pentru asta”, a spus Mihai Stoichiță.

„Stoichiță, tu nu cunoști lege și constituție. Voi sunteți Ceaușescu!”

“Băi, Stoichiță, hai să îți spun că tu nu cunoști lege și nu cunoști constituție”, l-a acuzat Gigi Becali pe directorul tehnic al Federației Române de Fotbal. “Eu nu trebuie să știu constituția pe din afară, trebuie să respect principiile ei”, a fost răspunsul lui Mihai Stoichiță.

“Trebuie să ai înțelegere la asta. Nu mă poți obliga pe banii mei să faci ce vrei tu. Eu sunt obligat să intru într-o asociație care se numește FIFA, UEFA, FRF. Iar FRF este membră în FIFA și UEFA, și ea trebuie să respecte regulile alea.

Pe mine poți să mă obligi ce scrie acolo și ce te obligă ăia pe tine să faci. Nu să pui tu ceva în plus pe care nu îl are nimeni. Nu are nimeni așa ceva. Dacă era legal și drept avea. Dacă era drept, făcea Ungaria. Ungaria ce a făcut? Le-a dat bani să facă. Nu. că voi sunteți stăpâni. Hai, că nu are rost să discutăm”, a continuat patronul de la FCSB.

“În Ungaria e altceva. Primesc bani de la guvern. Noi nu primim, ne autofinanțăm. Această autofinanțare ne ajută să organizăm tot ce organizăm în România, din punct de vedere”, a mai răspuns directorul tehnic FRF.

“Și dacă vă autofinanțați, mă obligați pe mine, care am societate comercială. Eu înțeleg ce zici tu. ‘Pentru că putem, pentru că suntem în România. Noi venim și suntem Ceaușescu și facem ce vrem noi’. Voi cam așa sunteți.

‘Noi la comitetul central suntem Ceaușescu și dacă Pârvulescu zice ceva, îl dau afară’. Înțelegi? Cam așa sunteți voi. Asta e o chestie, și nu vreau să jignesc pe nimeni, ori nu te ajută mintea, ori te ajută mintea și ai tiranie. ‘Da mă, știu că nu e legal, dar eu pot să încalc și legea. Că așa vreau eu'”, a răbufnit latifundiarul din Pipera.

Stoichiță și Becali, despre legea U21

Finanțatorul “roș-albaștrilor” susține că prin modul de operare al celor de la FRF, aceștia încalcă și legea, în anumite momente. Becali a făcut referire la regula U21, cea care îl deranjează în mod deosebit. Însă, Mihai Stoichiță, îl contracarează pe finanțatorul formației din SuperLiga: “Asta cu încălcatul legii să știi că nu există”. Chiar și așa, Gigi Becali a insistat: “E, cum să nu fie încălcarea legii, întreabă avocații”.

“În organizația asta, din care faci și tu parte, am luat de comun acord, acum 3 sau 4 ani, legea cu U21”, a continuat directorul tehnic FRF. Astfel, patronul celor de la FCSB susține că nu este deranjat de legea U21, ci de principiul acesteia: “Păi ce. Eu din totdeauna am spus că pe mine nu mă afectează și nici acum nu mă afectează. Doar că nu e în regulă ca principiu. Eu am înființat academia ca să scot jucători, nu pentru regulă”.

Gigi Becali s-a încins în direct cu Mihai Stoichiță