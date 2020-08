Studiu. Unul din patru pacienți vindecați de Covid-19 raportează o nouă afecțiune a organismului. Ce se întâmplă cu părul

Un studiu recent realizat pe persoanele vindecate de Covid-19 indică faptul că unul din patru pacienți raportează o nouă afecțiune a organismului.

În ultimele luni s-a constatat că noul coronavirus lasă sechele importante asupra plămânilor, ficatului și chiar a inimii.

Un nou studiu sociologic prezentat de presa britanică indică faptul că boala are urmări grave și asupra părului unor persoane, care cade excesiv după vindecare.

Un nou efect advers al infectării cu Covid-19 a fost făcut public după un sondaj realizat în rândul oamenilor care s-au vindecat de maladie.

SARS-CoV2, o boală extrem de răspândită, dar despre care se știu foarte puține lucruri în lumea medicală, afectează și zona capului, ducând la o cădere masivă a părului.

Jurnaliștii din Marea Britanie au prezentat în această săptămână rezultatele îngrijorătoare ale unui sondaj la care au participat 1.500 de cetățeni vindecați de Covid-19.

Acesta a scos în evidență faptul că mai bine de un sfert dintre cei chestionați în cadrul cercetării sociologice au declarat că se confruntă cu o cădere severă a părului, la câteva săptămâni după externarea din spital.

Cazul femeii care și-a pierdut mare parte din păr după infectare

În sfertul de pacienți care au declarat că se confruntă cu o cădere a părului după infecția cu Covid-19 se află și britanica Grace Dudley. Extrem de tânără, doar 30 de ani, aceasta a dezvoltat, în martie, o formă gravă de Covid-19. La o lună după ce a fost externată din spital, femeia a observat pe pernă mai multe smocuri de păr, scrie The Sun.

”Imediat m-am dus la medic ca să îmi examineze părul și mi-a spus că îmi voi pierde cea mai mare parte a părului, dacă nu chiar pe tot. Am întrebat de ce și mi-a explicat că am fost aproape de moarte când am fost în spital cu Covid.

Mi-au mai spus că tot corpul meu trece printr-un proces de deces și a folosit toată energia care ar fi fost necesară pentru menținerea părului ca să mă țină în viață. Așa că acum trebuie să cadă tot și să crească la loc”, a povestit ea. Grace a reușit să se vindece de Covid-19 după 10 zile în care a fost intubată la terapie intensivă.

”M-am trezit și am observat că era pe pernă și mi-am zis că nu e de bine. De fiecare dată când îmi periam părul, cădea și asta se mai întâmplă și acum. Mi-am pierdut 55% din păr și în fiecare zi pierd tot mai mult. Am zone de chelie și este dificil, pentru că aveam un păr bogat”, a adăugat ea.

Sondajul cu cele 1500 de persoane chestionate, realizat online, pe grupul de Facebook Survivor Corp, a reliefat faptul că 27% dintre persoanele care se recuperează după infecția cu coronavirus se confruntă cu căderea părului.