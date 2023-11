Suferința peste care nu poate trece Andi Moisescu. Drama secretă din viața juratului de la Românii au talent

Suferința peste care nu poate trece Andi Moisescu. secretă din viața juratului de la Românii au talent. Prezentatorul emisiunii Apropo TV vorbește extrem de rar despre perioada aceasta, care este legată de familie.

Durerea imensă din sufletul lui Andi Moisescu. Încercarea grea din existența cunoscutului jurat de la Românii au talent. Vedeta de la Pro TV a crescut fără tată de la vârsta de 4 ani, după ce bărbatul a părăsit căminul conjugal.

„Orice copil resimte lipsa unui părinte. E o situaţie tristă, din păcate, nu vreau să judec pe nimeni, fiecare face cum îl taie capul. Nici nu am avut cum să ţin legătura cu el. Din momentul în care a plecat nu a mai dat niciun semn.

Când eram mai tânăr am încercat să dau de el, nu am reuşit, sub nicio formă. Ca să ţi-o zic p-aia dreaptă, am pierdut şi noţiunea de tată. Poate că într-un fel e o eliberare pentru noi, nu te mai gândeşti, pentru că dacă o faci o să suferi.

Te obişnuieşti cu ideea. La un moment dat o să-i ierţi plecarea şi o să-l uiţi de tot. E singura soluţie. Pe mine, dacă vrei, m-a motivat să privesc cu mult mai multă seriozitate rolul meu de tată pentru copiii mei.

Să fiu ceea ce el n-a putut să fie. Din punctul ăsta de vedere, cred că este un mare câştig atât pentru mine, cât şi copiii mei. Nu judec oamenii, mi se pare că fiecare om poate să facă ce vrea el cu viaţa lui.

Sigur, asta înseamnă că are dreptul să nu-şi asume nişte responsabilităţi pe care ar fi trebuit”, spunea Andi Moisescu în urmă cu 10 ani, notează . Prezentatorul de la Apropo TV nu știe nimic despre figura paternă.

Andi Moisescu, crescut extraordinar de bine de mama sa

Andi Moisescu a trecut peste suferința de a sta departe de tatăl său, despre care se presupune că a lucrat la televiziunea Super Nova, la o emisiune cultural religioasă. Figura paternă a ales să iasă din viața jurnalistului la scurtă vreme de la nașterea fratelui său mai mic, Tudor.

Renumitul a fost crescut numai de mamă, care este tare mândră de ce a ajuns și a evoluat băiatul său cel mare. Într-o emisiune de radio femeia a transmis că are numai aprecieri pentru cei doi copii pe care i-a educat astfel încât să fie pregătiți pentru viață.

Tot atunci mama vedetei a mai dezvăluit că în fiecare an, de Crăciun, băieții săi aveau o tradiție care a fost păstrată generații la rând, încă de la tatăl său. Andi Moisescu și fratele mai mic obișnuiau să învețe poezii în perioada sărbătorilor de iarnă.