Suma consistentă pe care Dorian Popa a dat-o pe cumpărăturile pentru vacanță: ”Am plătit cu cardul. Nu mi se pare așa mult”

Suma consistentă pe care Dorian Popa a dat-o pe cumpărăturile pentru . Actorul le-a mărturisit fanilor că a plătit cu cardul și că nu i s-a părut așa mult. Câți bani a scos din buzunar vedeta pentru micile plăceri.

Câți bani a dat Dorian Popa pe lucrurile pentru concediu. Vloggerul a achitat totul cu cardul, dar nu i s-a părut mult

Dorian Popa a făcut o filmare în care le arată tuturor câți a dat pe lucrurile pe care le va lua în concediu. Artistul urmează să plece cu rulota într-o destinație din județul Timiș și a achiziționat perne și așternuturi.

Renumitul vlogger a achiziționat și alte obiecte, a achitat totul cu cardul, dar nu i s-a părut mult. Vedeta a plătit 909 lei, precizând că multe dintre aceste lucruri vor fi folosite și mai târziu, nu doar în această deplasare.

„Astea sunt cumpărăturile, extrem de bine organizate. Să vedem ce înseamnă cumpărăturile pentru o vacanță cu rulota. 909 lei. Am plătit cu cardul. Nu mi se pare așa mult ținând cont că am luat perne, așternuturi.

Hai să o gândim și în esență, nu doar că am mers la cumpărături și am cheltuit 900 de lei. Am luat și ventilator. Mergem acum să ne instalăm în dube”, a declarat Dorian Popa într-un clip de pe .

Dorian Popa, provocare. A plecat cu rulota

Dorian Popa a acceptat provocarea de a sta în rulotă timp de 24 de ore, fără să treacă o anumită limită. Cântărețul a plecat deja în această nouă experiență pe care a filmat-o pentru cei care-l urmăresc pe social media.

Artistul a ajuns la Băile Lipova, care se află la o distanță de 30 de kilometri de Arad. Acesta este locul unde va campa, fiind puțin panicat de zona unde a ajuns inițial pentru că nu a găsit pe nimeni în recepție.

În cele din urmă a mai condus puțin și a descoperit o zonă mult mai frumoasă și mai privitoare. Este vorba de Ghioroc, sat pe care cântărețul l-a îndrăgit. Ulterior, vloggerul le-a arătat tuturor cum arată rulota și ce terasă frumoasă are.

„Uite că am ajuns așa, ușor-ușor ghidați de Doamne Doamne într-un loc zici că e Raiul pe Pământ. Uitați-vă cum arată scaunele alea, doar ele două pe ponton”, a mai spus Dorian Popa în vlogul său.