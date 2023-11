Suma uriaşă pe care Neluţu Varga trebuie să o achite urgent la CFR Cluj: „Îi scoate din propriul buzunar!”

Neluțu Varga trebuie să achite o sumă uriașă de bani în următoarea perioadă. Informația a fost dezvăluită în exclusivitate FANATIK SUPERLIGA.

Suma uriașă de bani pe care Neluțu Varga trebuie să o plătească urgent la CFR Cluj

CFR Cluj are probleme nu doar din punct de vedere sportiv. Multipla campioană a României e în cursa de urmărire a liderului, FCSB, care are un avans de trei puncte. În plus, ardelenii îi forțează mâna patronului Neluțu Varga să achite cât mai rapid o sumă importantă de bani.

„Vă mai dau o informație în premieră, ca să înțelegeți ce înseamnă Varga acolo, o informație care e 100%. Ce face e Varga, nu poți să îi spui omului decât ‘Mulțumesc, jos pălăria’.

Acum trebuie să bage în următoarele săptămâni, din buzunarul propriu, pentru că s-au adunat, 2,5 milioane de euro. Informația e 100%. Trebuie să bage 2,5 milioane de euro! Suma e între 2 și 2,5 milioane de euro, cu bătaie pe 2,5 milioane.

Din banii lui! Trebuie să facă infuzie la club. S-au adunat. Din vară și până acum, 4-5 luni, n-a mai scos niciun ban, dar s-au adunat. Dar o să îi scoată. Iubește echipa, își dă jos haina pentru echipă. Jos pălăria! Asta e pasiune pentru fotbal.

Vă dați seama ce înseamnă asta? Pentru orice om bogat 2,5 milioane de euro e mult. Deci, fără Varga, pe care unii îl înjură și pe acolo prin Cluj, n-ar fi existat CFR Cluj! Și fotbalul românesc n-ar fi avut performanțele astea”, a dezvăluit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Scandal la CFR Cluj din cauza lui Deac

Banii pe care trebuie să îi plătească nu sunt singura problemă cu care se confruntă Neluțu Varga. Patronul trebuie să gestioneze și cazul Deac. Tatăl lui Ciprian a făcut .

„Sunt anumite jocuri în care el îl scoate de la începutul meciului la încălzire… În meciul cu U Cluj nu l-a băgat deloc, s-a încălzit tot meciul. La meciul de la Iași, ultimul, l-a scos la încălzire de la primirea primului gol și l-a băgat în minutul 82 (n.r. – în minutul 85). Deci asta înseamnă umilință. Să te scoată la încălzire și să nu te folosească.

În cursul săptămânii trecute, ca orice antrenor, își formează primul „11”. Într-un club normal, lotul se formează după randamentul jucătorilor din cursul săptămânii. Ciprian a fost în primii „11” și vineri, la ultima zi de antrenament, a schimbat… L-a băgat pe Tachtsidis. Care nu s-a antrenat toată săptămâna.

Am dorit să vă contactez ca să nu înțeleagă lumea că Ciprian e supărat pentru că nu e folosit titular. Ciprian e supărat pentru că ceea ce se întâmplă e lipsă de respect față de el. Deci, dacă nu mai ai nevoie de un jucător, îl anunți… Îi spui „măi, nu mai am nevoie de tine. Dacă îți convine statutul, bine… Dacă nu, decizia îți aparține”, a declarat Ioan Deac într-un interviu exploziv acordat în exclusivitate pentru FANATIK.

