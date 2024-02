CFR Cluj a făcut egal cu Oțelul, scor 2-2. Ardelenii au preluat conducerea pe finalul celor 90 de minute, însă în prelungiri gălățenii au egalat din penalty. După , Cristi Balaj a avut un discurs în care și-a arătat supărarea.

Supărare mare la CFR Cluj după egalul cu Oțelul: „Nu era complicat să ținem de avantaj!”

CFR Cluj a egalat în prima repriză prin Otele . În partea a doua a meciului, Tachtsidis a făcut 2-1 pentru CFR din penalty, în minutul 88. În prelungiri, mai exact în 90+6, Cisotti a egalat tot de la 11 metri.

La FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a analizat egalul cu Oțelul făcut de CFR Cluj. Președintele ardelenilor s-a arătat supărat pe formația antrenată de Adrian Mutu. Totodată, oficialul clujenilor susține că echipa putea să păstreze cele 3 puncte.

“Sunt supărat că nu am știut să ținem acel avantaj de pe tabela de marcaj. Nu era neapărat complicat. Trebuia să facem ce am făcut în foarte multe meciuri. Nu am reușit să ținem echipa cât mai sus și să rămânem la fel de periculoși, așa cum am fost până la înscrierea golului doi din a doua repriză.

Ei trebuie să învețe. Trebuiau să se adapteze la stilul de joc al adversarului, la suprafața de joc și la stilul de arbitraj. Ei trebuiau să se adapteze la aceste lucruri.

Atâta timp cât ei conduceau în minutul 90 nu trebuiau să facă nimic altceva decât ce au făcut pe finalul de joc. Am fost periculoși în repriza a doua, în ultimele minute. Trebuia să repetăm ce am făcut până să apară minutele de prelungiri”, a declarat președintele lui CFR Cluj, la FANATIK SUPERLIGA.

A arătat CFR Cluj ca o echipă mică?

În analiza lui Andrei Vochin, acesta spunea că CFR Cluj a arătat ca o echipă mică după ce a făcut 2-1. Pe baza acestui lucru a discutat și Cristi Balaj. Președintele celor de la CFR Cluj a recunoscut acest aspect în legătură cu duelul de la Galați.

“Din păcate are dreptate. Pentru că a fost un meci așa cum ne-am așteptat împotriva lui Oțelul. O echipă care are acea agresivitate pozitivă în fotbal.

Știe să câștige poziții în timpul jocului și găsește metode nenecesare ca să fie prezentă în suprafața de pedeapsă adversă. Din acest punct de vedere ne-am așteptat să fie un meci de luptă. Cum s-a întâmplat și în prima repriză, unde a fost un meci nu neapărat frumos.

Un meci în care Oțelul a anunțat că vrea să aducă mingea cât mai mult în suprafața de pedeapsă adversă. S-a întâmplat asta prin acele lovituri libere”, mai spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA, emisiune care e LIVE pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Analiza lui Cristi Balaj, după CFR Cluj - Oțelul Galați 2-2