Superbet Chess Classic luminează viitorul pentru șahul românesc! Concluziile unui turneu de vis organizat la București

5-14 iunie 2021 au fost, cu siguranță, cele mai frumoase zile pentru șahul românesc. Superbet Chess Classic 2021 a fost un turneu organizat perfect, la care cei doi jucători români s-au descurcat foarte bine.

Spectacolul a început chiar mai devreme, pe 4 iunie, când a avut loc ceremonia de deschidere. , în fața a zeci de copii talentați din România. Ce sursă de inspirație pentru micuții șahiști, care l-au avut în față pe . Iar apoi au avut ocazia să joace câteva partide demonstrative cu idolii lor.

Bogdan Deac, omul surpriză la Grand Chess Tour. Aproape de un succes cu Giri în prima rundă, îl bate apoi pe MVL

Bogdan Deac a primit șansa de a juca la Superbet Chess Classic 2021 după ce maghiarul Richard Rapport a anunțat că nu poate participa, din cauza unei răceli puternice. Constantin Lupulescu, cel mai bine cotat jucător român, primise deja wild-card.

Prima etapă de la Grand Chess Tour 2021 a adus remize pe linie în partidele disputate la hotelul Sheraton. FANATIK a fost acolo pentru a remarca organizarea impecabilă, dar și calitatea jocurilor.

, în partida contra lui Anish Giri. A dat dovadă de mult curaj și a avut o mutare câștigătoare în fața olandezului, unul dintre primii jucători ai lumii. A ratat varianta câștigătoare, s-a ales doar cu o remiză meritorie.

Constantin Lupulescu a dat și el lovitura în runda a treia la Superbet Chess Classic. L-a învins pe Anish Giri

Runda a doua a adus primele rezultate decisive, cu românii implicați în ambele jocuri. Fabiano Caruana l-a învins pe Lupulescu, iar . Ce rezultat mare pentru puștiul de 19 ani. Cu piesele negre! Tot un român a fost protagonist și în meciul rundei a treia. !

So l-a învins pe Caruana în runda 4, într-un super derby american disputat la București. Iar . Mamedyarov a trecut pe plus în runda 5, cu o victorie în fața lui Lupulescu, prima pentru azer în concurs. “Shak” a continuat cu un succes în fața lui Levon Aronian, câștigătorul din 2019. În vreme Grischuk a trecut de Lupulescu.

Runda 7 a adus duelul românesc, încheiat cu o remiză între Lupulescu și Deac. Dar au fost nu mai puțin de trei rezultate decisive. Printre care și victoria lui Mamedyarov în fața lui Caruana, cu piesele negre. Succes prin care azerul a făcut un pas mare spre titlu.

Augusta Dragic, Președinte Superbet Foundation, anunț pentru FANATIK: “Vrem un program de promovare a șahului în școli”

În runda 8, Levon Aronian a bifat singurul rezultat decisiv, . Mamedyarov remiza întâi cu Giri și apoi cu MVL pentru a-și asigura titlul.

Într-un interviu acordat pentru FANATIK, Augusta Dragic, Președintele Superbet Foundation, a făcut un anunț uriaș pentru viitorul șahului românesc. “Ne propunem să lansăm un program național de promovare a șahului în toate școlile”, .

Superbet, sponsorul principal al competiției, a făcut posibil ca etapa inaugurală din Grand Chess Tour 2021 să se dispute în București. De asemenea, Superbet este sponsor principal al Federației Române de Șah și un sponsor important pentru dezvoltarea multor copii talentați din România.

Superbet Classic Chess vine și în 2022 în România, pe 22 mai! Garry Kasparov și-a dat deja acordul

“Avem o veste extraordinară pentru iubitorii şahului de la Garry Kasparov: următoarea ediţie a Superbet Chess Classic Romania va avea loc în luna mai 2022. Suntem bucuroşi că Garry Kasparov, echipa lui şi jucătorii au apreciat calitatea organizării turneului de la Bucureşti.

România merită un loc vizibil pe harta şahului mondial şi sperăm ca aceste turnee şi revenirea marilor maeştril internaţionali la Bucureşti să inspire cât mai mulţi copii să se orienteze spre acest sport al minţii”, a declarat Augusta Dragic la festivitatea de premiere de la finalul Superbet Chess Classic Romania 2021.

Shakhriyar Mamedyarov dă lovitura la Superbet Chess Classic. Ludovic Orban i-a înmânat cecul de 90.000 de dolari

, dar și trofeul special conceput pentru această competiție, care i-a fost înmânat de Ludovic Orban.

“In fiecare zi am fost in Centrul Vechi și am întâlnit oameni minunați. Le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest turneu. Mulțumesc, București! Vom reveni!”, a declarat Mamedyarov la ceremonia de premiere.

Constantin Lupulescu, de cinci ori campion al României la șah, a tras concluzia finală pentru un eveniment cu adevărat special pentru șahul românesc.

Constantin Lupulescu, după Superbet Chess Classic: “Cea mai frumoasă experiență din cariera mea de jucător de șah”

“Să particip la Grand Chess Tour a fost cea mai frumoasă experiență din cariera mea de jucător de șah. Șansa de a juca împotriva celor mai mari jucători ai lumii mi-a confirmat că sunt unde trebuie să fiu, că fac ce trebuie să fac și că, din fericire, cei din jurul meu observă și apreciază asta.

Fiecare partidă pe care am disputat-o a fost o demonstrație a ceea ce pot și o motivație în plus să devin mai bun. Emoțiile au fost semnificativ amplificate de faptul că acești mari jucători au venit la București.

Sunt obișnuit să văd aceste nume la Olimpiadă, la marile turnee internaționale și mă bucur că de acum și la noi în țară. Multe mulțumiri organizatorilor, în special familiei Dragic, pentru acest eveniment impresionant!”, a declarat Constantin Lupulescu.