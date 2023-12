Suporterii lui Dinamo, strigăt disperat de ajutor către Lucescu: ”Dă-ne ceva, nea Mircea!”

”Roș-albii” sunt într-o situație disperată după . Trupa lui Zeljko Kopic a ajuns la 15 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile și retrogradarea e tot mai aproape.

Mircea Lucescu, chemat de urgență de suporterii lui Dinamo

Prezent pe Arena Națională la ultima partidă a etapei a 19-a din SuperLiga, Mircea Lucescu a vorbit cu presa la finalul jocului, însă a fost întrerupt de un suporter al lui Dinamo care i-a cerut disperat să vină să ajute formația.

”De ce nu ne ajuți nea Mircea? Vino și ajută-ne că mai mult nu putem”, a strigat fanul, supărat de situația echipei. ”Ce să fac eu? Crezi că pot să joc eu?”, i-a răspuns tehnicianul, dar suporterul lui Dinamo nu s-a lăsat: ”Dă-ne un ajutor, dă-ne ceva, nea Mircea, dă-ne ceva”.

Vorbind strict de partida cu Universitatea Cluj, Mircea Lucescu a lăudat jocul lui Dinamo. ”Dinamo ar fi meritat să câștige, i-am văzut doritori de a câștiga acest meci. Au început cu o greșeală și s-a marcat golul, pe urmă nu au avut capacitatea să egaleze.

Un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil și cred că le-ar fi dat mai multă încredere și motivație. Au luptat, s-au bătut și au jucat cât au putut. Pe semne că ăsta este nivelul”, a declarat ”Il Luce”.

Lucescu vorbește de un blocaj mental

Mircea Lucescu consideră că Dinamo poate spera din punct de vedere al jocului, dar trebuie să apară rezultatele pentru a ieși din acest blocaj. ”E cel mai bun meci pe care l-am văzut eu de la Dinamo anul ăsta. S-au precipitat, se vede că sunt sub presiunea rezultatului.

Ocaziile de gol au fost senzaționale, dar asta e. OK, speranța moare ultima și sperăm că jocurile vor fi altele. Este un blocaj psihic, nu se poate. Sunt niște jucători cu experiență”, a încheiat Lucescu.

Antrenorul ”câinilor”, Zeljko Kopic, consideră că a echipei, fiind mulțumit în rest de cum au arătat jucătorii săi și de ocaziile pe care și le-au creat, dar și pentru cum s-au apărat.

”Suntem dezamăgiți, nu e ușor să accepți că ai pierdut. Am avut câteva minute la începutul meciului când am fost ezitanți. Am avut șanse, am avut ocazii de gol. În începutul reprizei secunde am avut o ocazie mare de gol. Am făcut schimbări, am avut șanse de a marca, am stat bine defensiv, dar așa a fost să fie, am pierdut din nou”, a spus croatul.