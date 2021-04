Suporterii Universității Craiova revoluționează fotbalul românesc! Lansează primul NFT

Suporterii Universității Craiova sunt recunoscuți pentru creativitatea de care dau dovadă, însă acum au depășit orice așteptare. Fanii Științei lansează primul NFT din fotbalul românesc, iar arta digitală intră intr-o nouă eră. Compania care a făcut același lucru pentru Delia și pentru Untold i-a ajutat pe olteni în acest proiect.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anunțul vine la doar câteva ore înainte ca suporterii să meargă la antrenamentul echipei și să facă o atmosferă incendiară înainte de meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB, partidă care va avea loc joi, de la ora 19:45, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

În ultimul duel dintre cele două echipe, Craiova a dominat și a lăsat impresia că ar fi putut câștiga detașat, însă tabela de marcaj a arătat un scor „alb”. Craiovenii sunt încrezători că pot face o figură frumoasă împotriva liderului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Suporterii echipei Universitatea Craiova, inovatori în fotbal românesc! Lansează primul NFT

„Nebunia” NFT vine și în România. Noul val de artă digitală începe să își facă simțită prezența și în țara noastră. După Delia Matache și festivalul Untold, un nou NFT apare, iar de acest lucru se vor bucura iubitorii fotbalului, deoarece suporterii Universității Craiova sunt cei care îl lansează.

Astfel, grupul „sUpporters UCV”, în parteneriat cu StakeBorg, lansează lucrări digitale care vor putea fi tranzacționate pe blockchain, fiind unicate. De menționat că unul dintre co-fondatorii StakeBorg este Răzvan Munteanu, soțul artistei Delia, dar și o persoană recunoscută pentru faptul că este un inovator. De asemenea, acesta este un mare fan al Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Prima lucrare va include un pachet de cinci videouri cu legende ale echipei din Bănie, ca un tribut adus oamenilor care au făcut istorie pentru Universitatea Craiova. Prețul unui asemea pachet este de un ethereum, o cryptomonedă care costă aproximativ 2200 de euro. Poate fi achiziționat de aici.

Ce este NFT? Arta digitală pe blockchain în care există tranzacții de milioane de dolari

Termenul NFT este un acronim pentru „Non-fungible tokens”, iar o explicație cât mai simplă este aceea că NFT înseamnă anumite produse artistice care sunt vândute pe blockchain, fără de a exista posibilitatea de a fi contrafăcute. Chiar dacă există posibilitatea să poată fi vândute într-un anumit număr de copii, acestea reprezintă originalul și nu ar putea exista posibilitatea ca ele să intre pe piața „fake-urilor”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În momentul în care achiziționezi un NFT, un produs, achiziționezi originalul, ca un act digital de proprietate, de autenticitate. Astfel, aici pot fi tranzacționate videclipuri, imagini, melodii, dar și lucrări plastice.

În străinătate, cel mai celebru caz de tranzacționare de NFT este cel în care casa de licitații Christie’s a vândut un astfel de produs pe 69,3 milioane de dolari. A fost vorba de lucrarea. „Everydays: the First 5000 Days,” un colaj de 5000 de fotografii realizat de artistul Mike Winkelmann, cunoscut sub pseudonimul Beeple.

ADVERTISEMENT