Surpriză! Angajat la un club de fotbal din SuperLiga, pe lista juraților Chefi la Cuțite

FANATIK a aflat în exclusivitate că Andrei Voica este pe lista juraților din cadrul emisiunii Chefi la Cuțite după plecările lui Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. „Messi” din bucătărie, așa cum este poreclit în Bănie, este chef la Universitatea Craiova, dar și la echipa națională a României din 2021.

Andrei Voica, pe lista juraților Chefi la Cuțite! Câștigătorul Masterchef din 2015 lucrează la Universitatea Craiova și naționala României

sunt out de la Chefi la Cuțite după ce au refuzat să se prezinte la fimările sezonului cu numărul 13. Antena 1 caută soluții pentru cei trei jurați, iar FANATIK a aflat că un angajat la un club de fotbal din SuperLiga este unul dintre numele de pe listă.

ADVERTISEMENT

Unul dintre cei trei jurați de la Chefi la Cuțite după plecările celor trei chefi ar putea fi chiar din SuperLiga, și mai exact de la Universitatea Craiova. Din informațiile FANATIK, Andrei Voica este pe lista emisiunii din cadrul Antena 1 pentru sezonul 13.

este chef la echipa națională a României din mandatul lui Mirel Rădoi și are grijă de starurile Andrei Ivan, Alex Mitriță și Nicușor Bancu la Universitatea Craiova. Acesta a câștigat în trecut și trofeul Masterchef în 2015, iar cariera lui a fost pe un trend ascendent de atunci.

ADVERTISEMENT

Andrei Voica este recunoscut printre fotbaliștii Universității Craiova și ca „Messi” din bucătărie, poreclit de chiar Alex Mitriță. Cheful echipei naționale a României, dar și al formației din Bănie a povestit cum și-a primit alintul de la „Piticul Atomic”.

„Alex Mitriță m-a poreclit Messi, întrucât semăn foarte mult cu argetinianul și chiar a fost o postare a clubului despre mine și cineva din comentarii a întrebat dacă Știința l-a transferat pe Lionel Messi”, spunea Andrei Voica.

ADVERTISEMENT

Povestea impresionantă a lui Andrei Voica: „Am ajuns să stau și pe bănci în parc, am muncit pentru ce am și am reușit”

„Messi” din bucătărie are o poveste de viață impresionantă, ajungând să joace și în Divizia B la 22. Totuși, de pe dreptunghiul verde a ajuns în bucătărie și chiar să se ocupe de alimentația celor mai buni internaționali români, care sunt cu gândul la Euro 2024.

„Aș putea să scriu o carte despre viața mea, eu știam doar fotbal. Am avut foarte puțini bani la mine când am plecat. Nu îmi este rușine să spun că am făcut și foamea și că am ajuns să stau și pe bănci în parc, am muncit pentru ce am și am reușit în viață.

ADVERTISEMENT

Sunt o persoană foarte ambițioasă, iar în ultimul an petrecut în Spania ajunsesem să conduc unul dintre cele mai bune restaurante din Madrid. Dacă ar fi fost să câștig concursul în Spania, aș fi vrut să ajung să fiu bucătarul Barcelonei. Problema mare a fost că eu țineam cu catalanii de când eram copil și locuiam de 10 ani în Madrid, era totul o nebunie.

Mă bucur foarte mult că am ajuns să lucrez pentru Universitatea Craiova. Când echipa joacă mai slab, lumea se mai uită la mine în tribună și mă întreabă ce le-am dat de mâncare, dar meniul înainte de meci este bine stabilit. Eu cred că Universitatea are cea mai bună alimentație din prima ligă”, spunea Andrei Voica.

Coleg în bucătărie și cu Laurențiu Reghecampf: „Mi-a făcut plăcere să îl am alături”

Andrei Voica avea un coleg de top în bucătăria Universității Craiova, așa cum a povestit într-un interviu pentru FANATIK. „Messi” din Bănie a mărturisit că Laurențiu Reghecampf petrecea destul de mult timp lângă el atunci când se afla la formația din Bănie.

„Cu siguranță este domnul Reghecampf, care este un bucător priceput și mi-a făcut plăcere să îl am alături de mine. De multe ori venea la mine în bucătărie și mă întreba ce facem astăzi, ce le dau sau hai să facem și asta. Pentru mine era un lucru benefic, bun și mă mândream pentru că te simțeai important la echipă”, a spus chef Voica.