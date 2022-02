Surpriza lui Laurențiu Reghecampf pentru Corina Caciuc, de ziua ei. Iubita antrenorului a împlinit 29 de ani

Laurențiu Reghecampf a pregătit o surpriză pentru Corina Caciuc de ziua ei, care a împlinit 29 de ani pe 16 februarie.

Cei doi vor deveni părinți anul acesta, iar antrenorul a marcat acest eveniment prin surpriza pregătită special pentru partenera lui.

Bebelușul lui Laurențiu Reghecampf și al Corinei Caciuc urmează să se nască în luna mai.

Laurențiu Reghecampf, surpriză pentru Corina Caciuc, de ziua ei

Antrenorul i-a dăruit un buchet de flori colorate, dar și un tort ornat într-un mod cu totul inedit. În afară de crema bleu și trandafirii albi, tortul a fost ornat și cu figurina unei femei însărcinate.

Pe tort, Laurențiu Reghecampf a scris și un mesaj simplu, “La mulți ani!”. Antrenorul a fotografiat surpriza pentru iubita lui și a postat-o pe Instagram, acolo unde este urmărit de aproximativ 50.000 de persoane.

Laurențiu Reghecampf va deveni tată pentru a treia oară în luna mai. Din mariajul cu Mariana Pfeiffer mai are un fiu în vârstă de 20 de ani, Luca.

Antrenorul are un copil și cu Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf Jr. (Bebeto), în vârstă de 14 ani.

Antrenorul Craiovei și iubita lui, pictorial inedit la finalul lui 2021

La finalul anului 2021, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au realizat pentru FANATIK. Cei doi au dezvăluit, cu această ocazie, că cea mai mare dorință a lor este ca bebelușul să se nască sănătos.

“Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru apariția miraculoasă a bebelușului nostru și tot ceea ce îmi doresc este ca el să se nască sănătos. (…)

Cadourile sunt lucruri efemere, creează o bucurie de scurtă durată. Cel mai minunat cadou este de la Dumnezeu, prin faptul că vom deveni părinți anul viitor.”, a declarat Corina Caciuc, în exclusivitate pentru FANATIK.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan sunt în proces de divorț

Luni, 7 februarie, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan , însă nu s-au prezentat, iar procesul a fost amânat.

“Nu voi merge, astăzi, la Buftea, la judecătorie, chiar dacă este primul termen al divorțului, nu are niciun sens să o fac, știu că va fi o amânare.”, a explicat Anamaria Prodan pentru FANATIK.

Nici antrenorul Craiovei nu s-a prezentat la judecătoria din Buftea. Laurențiu Reghecampf speră ca procesul de divorț să se termine cât mai repede, întrucât nu ar avea motive să se prelungească, din moment ce nu a cerut partaj.

“Nu aveam de ce să mergem, astăzi. Adică, eu nu aveam, restul nu mă interesează, nu știu ce face Anamaria. Este vorba doar de divorț, sper să se rezolve cât mai repede. Nu văd niciun motiv ca să se prelungească.

Nu am cerut partaj, nu am cerut absolut nimic. Am cerut doar să divorțez de Anamaria, lucru care, cred eu, este simplu. Nu poate nimeni să fie ținut cu forța de cineva… Alte discuții nu sunt acum.”, a declarat antrenorul pentru FANATIK.

Impresara își dorește să obțină culpa exclusivă a lui Reghecampf în destrămarea căsniciei. Mai mult, Anamaria Prodan își dorește ca fostul ei partener de viață să fie decăzut din drepturile părintești în privința fiului pe care îl au împreună și să obțină custodia exclusivă a băiatului.

“Voi încerca să demonstrez că Laurențiu Reghecampf este în cuplă total în destrămarea căsniciei noastre. Laurențiu Reghecampf va fi decăzut din drepturile părintești, voi face tot ce îmi stă în putere să obțin custodia totală, exclusivă, a copilului nostru, o să îl iau pe Bebeto.

Bebe nu are ce învăța de la Reghecampf, comportamentul lui în relația cu acea fată de oraș este mai mult decât grăitor.”, a mai declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Pe de altă parte, antrenorul Craiovei își dorește custodie comună, însă va fi de acord și ca Bebeto să stea cu fosta parteneră. Laurențiu Reghecampf consideră că băiatul are deja o vârstă la care poate decide singur când să-și vadă tatăl.