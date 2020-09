Surpriză pe piața media. Ce televiziune va transmite diseară partida FCSB – Slovan Liberec

UEFA a decis că meciul din preliminariile Europa League dintre FCSB și Slovan Liberec nu va fi amânat și se va juca așa cum a fost programat, joi, de la ora 20:30, deși inițial se discuta posibilitatea ca meciul să fie reprogramat pentru ziua de sâmbătă.

Meciul se va disputa la Giurgiu, pe stadionul Astrei, și va fi în cele din urmă transmis de o televiziune din România și anume Prima TV, după ce Gigi Becali a refuzat ofertele mai multor televiziuni.

Prima TV a mai transmis un meci al FCSB-ului, din primul tur preliminar al Europa League, cu armenii de la Shirak, împreună cu postul Look Plus, iar patronul echipei a mai refuzat Look, Digi Sport și Pro TV, despre care a considerat că nu se ridică pretențiile financiare ale sale, el dorind peste 100.000 de euro.

Cum poate arăta primul 11 al FCSB-ului în meciul cu Slovan Liberec

Dacă la meciul cu Backa Topola, FCSB-ul i-a avut pe teren pe Dennis Man și pe Florinel Coman, cu cehii, Toni Petrea nu se va putea baza pe cei doi jucători extrem de importanți, fiind infectați cu coronavirus, ba mai mult, Florinel Coman este accidentat și ar putea lipsi o perioadă mai lungă.

Astfel, Toni Petrea ar putea trimite pe teren următorul 11: Straton – G. Enache, Simion, Cană, Panțîru- Horșia, Perianu, Caiado – R. Ion – Karanovici, Ad. Petre.

Se pare că Adi Petre va fi în sfârșit titular, iar Straton va asigura liniște apărării având experiența necesară să facă față unui astfel de meci, însă Gigi Becali încearcă cu orice preț să mai transfere jucători, având la dispoziție doar câteva ore până la definitivarea listei de jucători pentru meciul cu Slovan Liberec.

Complex al echipelor din Cehia împotriva FCSB-ului

FCSB are un palmares pozitiv cu echipele din Cehia, în ultimii ani jucând cu Sparta Praga, Slavia Praga, Mlada Boleslav și Viktoria Plzen, cu care s-a întâlnit în două rânduri. Slavia Praga este singura echipă pe care nu au reușit să învingă, dubla din preliminariile Champions League, din sezonul 2007-2008, a însemnat și demisia lui Gică Hagi de pe banca roș-albaștrilor.

Astfel, putem vorbi despre un complex al echipelor din Cehia împotriva FCSB-ului, care i-a bătut pe unde i-a prins. Palmaresul echipei lui Gigi Becali este demn de invidiat: Doar două înfrângeri și patru victorii, golaveraj 15-9, dar doar o singură calificare ratată, din patru.

De-a lungul timpului, FCSB a înregistrat rezultate perfecte contra echipelor din Cehia în preliminariile cupelor europene, iar moralul jucătorilor poate fi avantaj psihologic în duelul cu cehii, FCSB fiind ca o sperietoare pentru orice echipă din cehă.

