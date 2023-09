Surprize pentru abonații Netflix. Ce îi așteaptă în septembrie

Surprize pentru toți Netflix. Ce îi așteaptă în septembrie. Utilizatorii se vor bucura când vor vedea care sunt filmele și serialele cu care se pot delecta toamna aceasta. E o listă întreagă de producții de top.

Vești bune pentru cei care au abonament la platforma de streaming Netflix. Care sunt titlurile care apar în luna septembrie. Cel puțin de 67 de pelicule vor fi disponibile pentru pasionații de filme și seriale pentru tineri și adolescenți.

Ultimul sezon din producția britanică de comedie Sex Education este una dintre surprizele acestui sezon. Un alt serial important care apare perioada aceasta este Virgin River, sezonul cinci. Acesta este produs de Reel World Management și a fost filmat în British Columbia și Canada.

Îndrăgita producție este bazată pe romanele Virgin River scrise de Robyn Carr. Primul sezon a avut premiera pe data de 6 decembrie 2019. Pe lista lunii septembrie mai apare filmul Minunata povestire a lui Henry Sugar.

Pelicula de pe este realizată după o nuvelă scrisă de Roald Dahl și are în distribuţie nume mari, printre care se numără: Rupert Friend, Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Dev Patel și Richard Ayoade.

Netflix și producțiile lunii septembrie

Netflix continuă să-și țină la curent abonații cu ultimele filme și seriale. Luna septembrie este una plină de zeci de titluri licențiate, cum ar fi: musical-ul Chicago, Erin Brockovich, Fight Club, In Time, 50 First Dates, Jack Reacher, The Book of Eli sau The Italian Job.

Potrivit site-ului din această toamnă utilizatorii platformei de streaming mai pot viziona Disenchantment, în care Bean trebuie să-și înfrângă mama pentru a scăpa de o profeție care spune că va omorî pe cineva drag pentru a salva Dreamland.

Sursa menționată mai arată că, Top Boy vine cu noi provocări, amenințări și consecințe în sezonul 3. De asemenea, de pe data de 15 septembrie 2023, românii pot vedea El Conde, o comedie neagră care se îmbină cu elemente horror.

Friday Night Plan, Happy Ending, Love is Blind: After the Altar (sezon 4), Is She the Wolf?, Shane Gillis: Beautiful Dogs, 6ixtynin9 The Series și Infamy sunt alte titluri care sunt disponibile pe Netflix din septembrie.