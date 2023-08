Eliminarea din cupele europene . Ultimii jucători de care vicecampioana României ar putea să se despartă sunt Adrian Șut și Andrea Compagno. Gigi Becali a anunțat în direct prețul în urma căruia ar fi dispus să-i cedeze pe cei doi fotbaliști.

Șut și Compagno, pe picior de plecare de la FCSB. Câți bani cere Gigi Becali

FCSB a pierdut returul cu Nordsjaelland, scor 0-2, și a fost eliminată în turul al treilea preliminar al UEFA Conference League. După eșecul din Danemarca, . Andrei Cordea urmează să meargă în Arabia Saudită, în timp ce Valentin Gheorghe a fost inclus pe lista de transferuri.

ADVERTISEMENT

Totodată, patronul FCSB a anunțat că Valentin Crețu va părăsi corabia. Becali a anunțat că a primit în cursul zilei de vineri două oferte pentru Adrian Șut din Belgia și Andrea Compagno din Rusia.

Gigi Becali le va da drumul jucătorilor în străinătate în cazul în care va obține suma de 3 milioane de euro pentru Șut, dar și suma de 1,5 milioane de euro pentru Compagno.

ADVERTISEMENT

Șut și Compagno, aproape de plecarea de la FCSB. Gigi Becali: „Refuz eu vreodată banii?”

„Au avut azi oferte Compagno și Șut. Refuz eu vreodată banii? Eu am cerut 3 milioane pentru Șut. Au întrebat dacă îl dau cu două, am zis că nu. Despre Compagno au întrebat dacă îl dau cu 1,5 milioane. Da, îl dau cu 1,5 milioane. E ofertă din Rusia.

Se pune problema să plece Șut dacă dau 3 milioane. Dacă pleacă, imediat (n.r – transferă alți jucători). Am eu ceva, dar nu sunt încă sigur. După ce pleacă, mă concentrez. Din România, da.

ADVERTISEMENT

Am primit telefonul. Unul din Rusia, unul din Belgia. Am zis 3 milioane pentru Șut și 1,5 pentru Compagno. Pentru Șut e Genk sau nu mai știu. Am cerut prețul minim: 3 milioane”, a declarat Gigi Becali, pentru .

Adrian Șut, titular. Andrea Compagno, rezervă de lux la FCSB

În sezonul trecut, Adrian Șut a fost unul dintre jucătorii esențiali pentru FCSB la mijlocul terenului. Fotbalistul de 24 de ani a fost titular în șapte din cele opt meciuri ale roș-albaștrilor în acest sezon. În meciul tur cu Nordsjaelland, Șut s-a accidentat la încălzire și nu a evoluat.

De cealaltă parte, Andrea Compagno, golgheterul FCSB-ului din sezonul trecut, a pierdut treptat locul în echipa de start a vicecampioanei. Italianul a fost titular în doar trei partide în startul sezonului 2023/2024.

ADVERTISEMENT