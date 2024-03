Tachtsidis nu renunță la titlu după Farul – CFR Cluj 1-1. Detalii despre relația cu Adi Mutu

Mijlocașul CFR-ului, Panagiotis Tachtsidis, încă mai speră la titlu. În același timp, grecul a recunoscut puterea din teren a echipei antrenate de Gheorghe Hagi și s-a declarat mulțumit de rezultatul de egalitate înregistrat, grație

Tachtsidis, mulțumit de rezultat

”A fost un meci greu, ambele echipe au avut șanse, remiza e un rezultat corect”, a comentat grecul Tachtsidis la finalul partidei. Mijlocașul clujenilor a avut o ocazia de a marca și el un eurogol, dar “acolada” sa de la începutul reprizei secunde a trecut foarte puțin pe lângă poarta adversă.

Tachtsidis a comentat după meci și cum decurge acomodarea lui Adrian Mutu pe banca clujeană, dar mai ales, în vestiarul echipei. Grecul a punctat că fostul decar al naționalei încearcă să își impună spiritul și comunică cu jucătorii.

“A trecut o lună de când a venit noul antrenor, vorbește cu jucătorii, încearcă să impună spiritul său la echipă”, a punctat mijlocașul elen. Adrian Mutu a debutat pentru CFR Cluj la finalul lunii ianuarie într-o partidă cu FC Voluntari.

Revenind la jocul din această seară, Tachtsidis a recunoscut că gândul său este în continuare la titlul de campioană, fiind obligat de istoria clubului clujean. De altfel, grecul s-a arătat mulțumit de modul în care a arătat echipa, în ciuda faptului că

“O echipă mare precum CFR se luptă mereu pentru titlu. La finalul sezonului regulat, vom vedea căte puncte ne despart. Am făcut totul bine, am avut ocazii multe, dar dacă nu marchezi, nu câștigi. Trebuie să ne apărăm mai bine”, a conchis mijlocașul.

Sava a recunoscut superioritatea Farului

În contrast cu spuselelui Tachtsidis, Răzvan Sava recunoaște că echipa sa a suferit în prima parte a jocului. Portarul celor de la CFR Cluj a simțit cel mai bine dominarea Farului, în urma

“Farul, în primele minute, ne-a dominat, am suferit, dar am egalat pe final. Am început să ne dăm drumul mai mult și am reușit să egalăm. Un gol foarte frumos, dar dacă era golul victoriei era și mai frumos”, a punctat clujeanul.

Același Răzvan Sava a avut o atitudine pozitivă în privința rezultatului înregistrat la Ovidiu. “În primul rând, nu am pierdut puncte. Măcar am făcut ceva, dar așa e fotbalul, nu poți tot timpul să câștigi. La finalul campionatului o să vedem care o să fie diferența de puncte”, a declarat Sava la finalul partidei.