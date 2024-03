Adrian Mutu, înțepături pentru jucători după Farul – CFR Cluj 1-1: ”Avem nevoie de personalitate”

Feroviarii datorită unei execuții de generic TV a lui Ajeti. Chiar dacă este un punct câștigat, acesta o poate îndepărta pe CFR de obiectivul de a câștiga titlul.

Adrian Mutu, prima reacție după Farul – CFR Cluj 1-1

La finalul partidei Farul – CFR Cluj 1-1, din etapa a 29-a, penultima din sezonul regulat al SuperLigii, antrenorul Adrian Mutu s-a arătat dezamăgit de prestația echipei sale din prima repriză, dar nu renunță la lupta pentru titlu.

”Au fost două reprize diferite. În prima am suferit, iar în a doua am dominat. Nu am văzut dacă a fost fault sau nu la Fică. Singura lor ocazie s-a transformat în gol. Ne-a lipsit inspirația. Am jucat cu echipa de pe locul patru în deplasare. A fost meci greu.

După jocul din repriza a doua, meritam golul. Dacă facem un rezumat al meciurilor de când sunt eu, repriza a doua ne-a aparținut mereu. Dar trebuie să avem mai multă continuitate. Avem nevoie de personalitate și încredere în forțele proprii.

Calculele? Se înjumătățesc punctele. În play-off, meciurile vor fi tari. Farul nu e matematic încă. Vom vedea. Să ne câștigăm meciurile mai întâi. În șapte meciuri, am pierdut doar o singură dată. Au fost meciuri grele. Poate aceste meciuri ne călesc pentru play-off”, a declarat Mutu.

Apărarea lui Mutu a scârțâit serios la Ovidiu

Farul a avut o primă repriză bună cu CFR Cluj, dar jucătorii lui Gheorghe Hagi până la pauză. Echipa lui Adrian Mutu a fost dominată și a scăpat ca prin urechile acului fără gol primit.

Louis Munteanu, Rivaldinho și Kiki au ratat ocazii foarte mari de înscrie și în final ”marinarii” nu au scos decât un rezultat de egalitate care ar putea să-i coste locul în play-off-ul din SuperLiga.

a pornit de la o recuperare făcută de Mihai Popescu în propria jumătate. Balonul a ajuns la Kiki, cel care a ales o pasă lungă de excepție pentru Louis Munteanu.

Atacantul Farului a câștigat duelul aerian cu Ajeti și i-a pasat cu capul lui Ronaldo Deaconu. Mingea i-a căzut în față lui Deaconu, care a șutat din voleu și l-a învins pe Răzvan Sava.