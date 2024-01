Tânăr răpit, salvat după ce a trimis mesaj unui număr la întâmplare. Ce rol a jucat Salvamont în ”situația care poate fi încadrată la minune””

Mesajul a fost primit de o persoană din conducerea Salvamont România, care a decis să trateze cu seriozitate apelul de ajutor al tânărului, care avea și probleme de sănătate.

Tânăr răpit, salvat după ce a trimis mesaj unui număr la întâmplare

Potrivit relatării postate pe pagina de Facebook a , tânărul a fost urcat cu forța într-o mașină care ar fi urmat să îl ducă la o stână dintr-o altă localitate, de unde i s-ar fi pierdut urma.

Povestea a fost confirmată de Sabin Cornoiu, șeful Salvamont Gorj și președintele , care a dat informații doar în măsura în care acestea nu ar periclita ancheta poliției.

”Cunosc foarte bine cazul. Într-adevăr a fost situația care poate fi încadrată la ‘minune’ și n-am dat numele salvatorului pentru că este o persoană din conducerea Salvamont România și n-am vrut să se zică ‘Vai, uite cine primește mesaje’ și așa mai departe. Iată că a fost ceva foarte corect. A încercat să obțină cât mai multe detalii”, a precizat Sabin Cornoiu, pentru Antena3 CNN, relatează .

Cornoiu nu a dezvăluit în mod direct faptul că este chiar el cel care a primit mesajele tânărului. ”Am fost foarte surprins de situație. E din Cluj și a fost răpit din județul Mehedinți și a fost găsit undeva în zona Craiovei. Poliția s-a mișcat foarte repede. Mi-a scris prin mesaje că e într-o anumită localitate și că a fost suit într-o mașină într-o localitate învecinată.

Am găsit cele două localități pe internet, am văzut din ce județ sunt și m-am gândit dacă totuși este ceva real. Am avut acele suspiciuni când nu mi-a zis culoarea sau numărul mașinii, întrerupând orice convorbire. Am zis că e mai bine să trec la acțiune.

Am convins operatoarele care au fost foarte cooperante, apoi pe cei de la poliție. Iată că, la un moment dat, am primit acel mesaj prin care m-au anunțat că toate persoanele au fost identificate. Nu știu mai multe date.

Toate discuțiile s-au purtat pe WhatsApp. Nu știam de ce omul avea numărul meu, de ce îl salvase, dar iată că totul s-a terminat cu bine”, a mai adăugat președintele Salvamont România.

Acesta a mai spus că nu a luat în calcul posibilitatea ca mesajele să fie o farsă. ”Nu am avut cum. În 40 de ani de activitate nu am tratat nicio situație ca și când nu ar fi una reală. Și atunci, nu puteam să tratez ca pe o glumă.

Mă gândeam dacă nu cumva sunt și oameni care încearcă vigilența cuiva din glumă, dar până la urmă m-am gândit că e foarte bine să fac acest lucru. Mă bucur că totul s-a terminat cu bine”, a concluzionat Sabin Cornoiu.