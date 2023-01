Georgiana Lobonț i-a schimbat radical viața unei cântărețe: „Nu trebuie să stau ascunsă”

Georgiana Lobonț nu uită de unde a plecat în drumul ei spre succesul muzical! Interpreta de muzică de petrecere, care azi se bucură de aprecierea românilor, fiind una din cele mai solicitate artiste pentru a cânta la evenimente, a devenit, mai nou, descoperitoare de talente!

Georgiana Lobonț i-a schimbat viața unei tinere din Suceava

Puțină lume știe că Georgiana, pe lângă proiectele sale personale, îi încurajează pe tinerii care vor să spună ceva în lumea muzicii. Una dintre artistele care îi mulțumește azi Georgianei este Daiana Crețan, o tânără de 26 de ani sin Suceava.

Daiana și-a spus povestea debutului ei în muzică, în exclusivitate pentru FANATIK. Fata convinsă de Georgiana Lobonț să cânte se bucură de realizări nu doar pe plan profesional, ci și în familie. Are un bebeluș de 8 luni și acum este însărcinată cu al doilea copil, în luna a cincea!

Blondina a început să cânte de mică, participând la diverse spectacole. A început să se facă remarcată la nivel local, într-o formație și a fost și prezentatoare de televiziune. A pus pasiunea ei pe ultimul loc atunci când a decis să plece în Marea Britanie cu soțul ei, unde a muncit din greu pentru un trai mai bun. „Am neglijat ceea ce mi-a plăcut cel mai mult să fac, și anume, să cânt.

Sora mea, solistă și ea, fiind în Anglia, mi-a propus să cântăm să ne facem propria noastră formație. De atunci, cânt atât în Londra cât și în România la diverse petreceri. Dumnezeu a avut apoi alte planuri pentru mine, așa că am un copil de opt luni și sunt însărcinată cu al doilea copilaș în cinci luni”, a povestit Daiana Crețan în exclusivitate pentru FANATIK.

„Mi-a zis că nu trebuie să stau ascunsă, că lumea și-ar dori să mă asculte”

Fiind la început de drum, lăsând pe alt plan muzica, Daiana a renăscut datorită , pe care a cunoscut-o la unul din cele mai frumoase evenimente din viața ei.

„Am contactat-o să vină să cânte la botezul copilului meu. M-a ascultat cântând la propriul eveniment și i-a plăcut atât de mult încât mi-a dat din nou aripi. I-a plăcut mult de mine și mi-a zis că nu trebuie să stau ascunsă, că lumea și-ar dori să mă asculte. Ne-am împrietenit atunci, pe loc.

Când un ardelean se întâlnește cu un bucovinean nu poate ieși decât voie bună. Familiile noastre au creat o legătură specială, de parcă ne-am fi cunoscut dintotdeauna. Așa am ajuns, datorită ei, să colaborez cu Florin Pește. Eu nu am avut niciodată norocul sau curajul să mă afirm la nivel național, dar datorită Georgianei și apoi datorită lui Florin s-a întâmplat acest lucru”, ne spune emoționată și extrem de recunoscătoare Daiana.

Cântăreața are o piesă cu peste 200.000 de vizualizări

Daiana a făcut, așadar, pasul cel mare și a devenit una din cele mai ascultate artiste de la noi. La cea mai recentă melodie pe care a lansat-o, „Mai lasă-mă, Doamne, un pic pe pământ”, a strâns peste 200.000 de vizualizări, un număr semnificativ pentru cineva care își face debutul pe scena mare a

„Acum sunt și mai ambițioasă și pregătesc multe proiecte frumoase pentru acest an. Sper să fie un an deosebit, un an în care să mi se îndeplinească tot ce visez legat de muzică”, a declarat Daiana.