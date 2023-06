Tânărul genial care a înspăimântat SUA aproape două decenii. Ted Kaczynski a fost subiectul unui experiment psihologic în universitate

Ted Kaczynski, ucigașul care a mărturisit că a atacat academicieni, oameni de afaceri și alte persoane timp de aproape 20 de ani, s-a sinucis într-o închisoare federală din Butner, Carolina de Nord. Avea 81 de ani.

Ted Kaczynski a comis atentate cu bombă în SUA aproape două decenii

Theodore J. Kaczynski a fost un terorist național care, între 1978 și 1995, în universități sau le-a trimis în universități și în alte locații, inclusiv în casele oamenilor, omorând trei persoane și rănind alte 23. Autoritățile federale l-au arestat pe Kaczynski în 1996, scrie .

Doi ani mai târziu, acesta a pledat vinovat pentru atentatele cu bombă și a fost condamnat la închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. El a declarat că scopul campaniei sale violente era să provoace prăbușirea ordinii sociale moderne.

Atacurile sale au declanșat una dintre cele mai lungi și mai costisitoare vânători de oameni din istoria Statelor Unite și, cu ani înainte de atacurile din 11 septembrie, i-a făcut pe mulți americani să se teamă să deschidă corespondența și să se urce în avioane.

Când Kaczynski a fost arestat în 1996, au apărut detalii despre viața sa. Născut la Chicago în 1942 din părinți din clasa muncitoare, a studiat la Harvard și a predat matematică la Universitatea din California, Berkeley.

În 1971, Ted Kaczynski s-a mutat într-o baracă pe care a construit-o în zona rurală din Montana, unde a trăit fără electricitate și apă curentă și unde, după cum s-a aflat mai târziu, a început o serie de acte de vandalism ecologic, sabotând utilaje miniere, incendiind echipamente de exploatare forestieră și distrugând tabere de vânătoare.

Cabana izolată a fost, de asemenea, locul în care Kaczynski a construit mai mult de o duzină de bombe și și-a conceput planul de a-i teroriza pe cei pe care îi percepea ca fiind promotorii tehnologiei percepută de el ca un rău.

Cine erau țintele sale?

În timpul campaniei de teroare întinsă pe ani de zile, Kaczynski a trimis prin poștă și a livrat peste o duzină de bombe în întreaga țară. Mai târziu, anchetatorii au găsit bucăți de țeavă, sârmă de lipit și substanțe chimice explozive și au stabilit că dispozitivele artizanale fuseseră construite în baraca sa din Montana.

La început, victimele lui Kaczynski păreau aleatorii. Multe erau cadre universitare, câteva erau directori de companii. Una dintre ele a fost o secretară, Janet Smith, care, la 5 mai 1982, a deschis din întâmplare pachetul greșit. Ea a petrecut trei săptămâni în spital, după ce a suferit răni și arsuri cu pulbere pe piept, brațe și mâini.

Două luni mai târziu, Diogenes J. Angelakos, profesor emerit de inginerie electronică, se afla în apropierea laboratorului său de la U.C. Berkeley când a luat ceea ce credea că este o unealtă de construcție rătăcită. Bomba construită dintr-o țeavă a explodat, sfâșiindu-i mâna dreaptă și trimițându-i șrapnel în față.

În iunie 1993, David Gelernter, profesor de informatică la Universitatea Yale, a devenit o altă victimă a lui Kaczynski când a deschis un pachet crezând că este vorba de o teză de doctorat. El a fost rănit grav, necesitând ulterior mai multe intervenții chirurgicale, și și-a pierdut definitiv uzul mâinii drepte.

În aceeași lună, Kaczynski l-a vizat pe Dr. Charles J. Epstein din Tiburon, California, cunoscut pentru cercetările sale privind sindromul Down și alte tulburări genetice. Dr. Epstein a primit un pachet care conținea o bombă la locuința familiei sale.

Dr. Epstein a supraviețuit atacului, dar a suferit pierderi de auz, leziuni interne și leziuni la mâna dreaptă. După o intervenție chirurgicală, el și-a putut relua cariera. În 2011, la aproape 18 ani de la atac, Dr. Epstein a murit de cancer pancreatic la vârsta de 77 de ani.

Jonathan Epstein, în vârstă de 59 de ani, unul dintre fiii doctorului Epstein, a declarat duminică că el și familia sa au făcut tot posibilul să lase în urmă atacul și să se concentreze pe realizările tatălui său, care au avut ca scop ajutorarea umanității și nu în vreun domeniu al științei pe care Kaczynski l-a condamnat. Dar, vorbind despre atac, el a adăugat că mama sa “a fost întotdeauna foarte zguduită de acesta”. După ce a aflat vestea morții domnului Kaczynski, Epstein și-a exprimat ușurarea. “Cred că m-am bucurat că acest episod s-a încheiat în mare parte”, a spus el.

Vânătoarea pentru prinderea lui Unabomber

În 1979, a început o anchetă privind seria de atentate cu bombă, pe care a denumit-o cazul “UNABOM”. Acronimul însemna “UNiversity and Airline BOMbing”, adică țintele implicate. Peste 150 de investigatori au petrecut ani de zile pentru a da de urma victimelor, pentru a recupera componente ale bombelor și pentru a căuta alte indicii criminalistice.

Anchetatorii au declarat că sunt încrezători că suspectul, pe care l-au numit Unabomber, a fost crescut în Chicago și a locuit în zonele Salt Lake City și San Francisco, dar au avut dificultăți în a stabili alte detalii, inclusiv sexul atentatorului.

În 1995, o scrisoare anonimă a fost trimisă publicațiilor The New York Times și The Washington Post. În scrisoare, autorul sau autorii, identificați doar ca fiind “grupul terorist FC”, revendicau responsabilitatea pentru atentatele în serie din cazul UNABOM și promiteau să “renunțe definitiv la activitățile teroriste” dacă ziarele acceptau să publice un manifest, care avea peste 29.000 de cuvinte.

Ce conținea manifestul?

Mai târziu, în 1995, după ce s-au consultat cu F.B.I., ziarele au publicat integral cele scrise. Autoritățile federale au declarat că sperau că un cititor ar putea ajuta la identificarea autorului. Documentul condamna industrializarea, afirmând că aceasta a dus la “suferințe psihologice generalizate” și a provocat astfel de daune mediului și alienare încât societatea modernă ar trebui distrusă. Documentul pledează pentru “o revoluție împotriva sistemului industrial”.

Cum a fost prins Unabomber?

La scurt timp după publicarea documentului, David Kaczynski, fratele lui Ted Kaczynski, a contactat autoritățile. El a recunoscut limbajul din scrisoare și credea că fratele său ar putea fi Unabomber. Autoritățile l-au arestat apoi pe Kaczynski în baraca sa din Montana, unde au găsit 40.000 de pagini de jurnal scrise de mână care conțineau informații despre experimentele de fabricare a bombelor și descrieri ale crimelor sale. Au găsit, de asemenea, o bombă activă.

În ianuarie 1998, Kaczynski a pledat vinovat în Sacramento, ca parte a unui acord care i-a asigurat că nu va fi condamnat la moarte. Ulterior, în același an, a fost condamnat la patru pedepse pe viață plus 30 de ani de închisoare.

El a executat cea mai mare parte a acestei pedepse la Penitenciarul Statelor Unite, Facilitatea administrativă maximă, lângă Florence, Colorado, alături de Ramzi Yousef, creierul atentatului cu bombă de la World Trade Center din 1993, și de Zacarias Moussaoui, conspiratorul de la 11 septembrie 2001. În 2021, Kaczynski a fost mutat într-un centru medical federal din Butner, Carolina de Nord, din cauza stării de sănătate precare. El a fost găsit mort în celula sa sâmbătă.

Subiect al unui experiment psihologic în universitate

Înainte de a fi Unabomber, Ted Kaczynski a fost subiect în cadrul unui experiment privind tehnicile de control mental. Kaczynski s-a transformat din băiat de geniu în terorist, trecând de la un student vedetă la matematică la un atacator de temut care a vizat academicieni, oameni de știință și societatea industrializată în ansamblu.

Ted Kaczynski a intrat la Universitatea Harvard pe când avea 16 ani, cu o bursă, după ce a sărit clasele a șasea și a unsprezecea. La universitate a fost supus unui experiment condus de psihologul Henry A. Murray de la Harvard, care a fost susținut de Agenția Centrală de Informații (CIA).

Deși a absolvit cu o diplomă în matematică, finalizând mai târziu un doctorat în domeniu înainte de a deveni profesor, rămân întrebări cu privire la faptul dacă – sau în ce măsură – a fost afectat de experiment, care se pare că a implicat simulări de interogatorii în care convingerile participanților au fost denigrate cu duritate.

Studiul lui Murray a fost raportat pe scară largă ca făcând parte dintr-un program al CIA cu numele de cod “Proiect MK-Ultra”, inspirat de utilizarea tehnicilor de control al minții asupra prizonierilor de război americani din Coreea de către Uniunea Sovietică, China și Coreea de Nord.

Programul a urmărit să înțeleagă cum să controleze mințile subiecților, uneori folosind substanțe precum LSD, potrivit unui document pe care CIA l-a făcut public în 2018. (Nu au existat dovezi care să sugereze că LSD sau substanțe similare au fost folosite la Harvard pe Kaczynski).

“Proiectul a încercat să producă un ser al adevărului perfect pentru a fi folosit la interogarea presupușilor spioni sovietici în timpul Războiului Rece”, se arată în document. “Și, în general, pentru a explora orice alte posibilități de control al minții”, relatează .

Directorul CIA, Richard Helms, a ordonat distrugerea multor dosare legate de MK-Ultra în 1973. Cu toate acestea, Kaczynski a dezvăluit o parte din implicarea sa aparentă în acest studiu în corespondența purtată din închisoare cu profesorul Alston Chase, care a scris ulterior o carte despre Unabomber.

Experimentul ar fi putut exacerba schizofrenia lui Kaczynski

Chase a susținut într-un articol publicat în iunie 2000 în revista Atlantic că experiențele lui Kaczynski la Harvard – studiile sale, care se suprapun cu participarea sa de aproximativ trei ani la experimentul lui Murray – au contribuit la crearea lui Unabomber.

“Astfel, experiențele de la Harvard ale lui Kaczynski i-au modelat furia și i-au legitimat mânia”, a scris Chase, care a murit în 2022. “Până la absolvirea facultății, toate elementele care aveau să-l transforme în cele din urmă în Unabomber erau la locul lor…”

În timp ce lucra pentru ceea ce a fost un precursor al CIA, Murray a condus un experiment care a supus subiecții la interogatorii simulate, cu reflectoare orbitoare și abuzuri verbale, a scris Chase, citând un raport al psihologului și al colegilor săi.

Studiul de la Harvard presupunea, de asemenea, să li se ceară participanților să scrie eseuri în care să își explice viziunea lor asupra lumii, care erau apoi desființate de către interogatori, potrivit History Channel, care a citat descrierea făcută de Murray despre aceste sesiuni ca fiind “vehemente, radicale și personal abuzive”.

Deși nu a existat o legătură definitivă între acest studiu și acțiunile lui Kaczynski, unii au sugerat că programul ar fi putut exacerba schizofrenia acestuia. “Experimentul de la Harvard a fost stresant, iar stresul agravează simptomele schizofreniei”, a declarat psihologul Nigel Barber pentru History.

În manifestul său din 1995, Kaczynski a comparat știința cu o “activitate de substituție” care este “îndreptată spre un scop artificial pe care oamenii și-l stabilesc doar pentru a avea un scop spre care să lucreze” sau un sentiment de împlinire.

“Oamenii de știință lucrează în principal pentru satisfacția pe care o obțin din munca în sine”, a scris el. “… Astfel, știința înaintează orbește orbește, fără să țină cont de bunăstarea reală a rasei umane sau de orice alt standard, ascultând doar de nevoile psihologice ale oamenilor de știință și ale oficialilor guvernamentali și ale directorilor de corporații care furnizează fondurile pentru cercetare.”