Tania Budi, secretul tinereții veșnice: ”Îmi trăiesc viața ca și când aș avea 18 ani”. Exclusiv

Tania Budi este o apariție la orice eveniment monden. Are 54 de ani, pare de 20, un corp răvășitor și un zâmbet care poate transforma un bărbat într-un adorator. Dar, în spatele tuturor acestor lucruri se ascund ani de muncă. Și nu ne referim la cărat saci în gară, ci la cărat cărți, în pat, la studiu… Și, desigur, muncă cu multă, multă distracție.

Ce o menține pe Tania Budi în formă maximă: ”Cum îți antrenezi bicepsul, așa îți antrenezi și creierul”

Tania Budi este, indiferent de gusturile bărbaților din jurul ei, o femeie cu adevărat interesantă. Admirată pentru fizicul ei, Tania Budi, în exclusivitate pentru FANATIK, a dezvăluit o altă latură a femeii care se ascunde în spatele unui zâmbet de invidiat și al unor ochi tulburători.

”Îmi trăiesc viața ca și când aș avea 18 ani. Chiar dacă am o afacere care merge, la care am muncit mult, am fost și foarte jos și foarte sus. Dar am învățat să desenez afacerea foarte bine și acum să am un confort. Eu vreau un confort, am nevoie de timp, eu am nevoie de mine, să mă simt bine cu mine, de prietenii mei.

În momentul în care sunt bine cu mine, sunt bine cu oamenii care sunt pe aceeași vibrație cu mine. Vibrație, pentru mine, înseamnă caracter frumos, înseamnă veselie, chiar pozitivism, deși mă enervează cuvântul”, ne-a spus Tania Budi în timp ce admira .

Tania Budi: ”Viața te ia prin surprindere”

Tania Budi recunoaște că, de-a lungul anilor, a avut nevoie de multe momente în care a suferit până să învețe care este adevăratul sens al vieții. Și nu a fost deloc ușor, recunoaște frumoasa blondină.

”Când eram mai mică, cred că îmi doream lucruri. Normal, ca orice adolescentă. Dar viața te ia prin surprindere pe care, la un moment dar, ajungi să suferi când nu ești tu foarte bine cu tine. Când îți dai seama că acel drum este drumul care ar fi trebuit să fie și că toate gropile în care cazi, că toate neîmplinirile care la momentul lor le ai, te duc de fapt spre cine ești tu, cu adevărat, abia atunci începi să înveți”, spune vedeta din lumea modei.

Cu toate acestea, acum, ea știe cum va fi peste 20 de ani. Știe că bucuria vine din momentele petrecute alături de amici, dar știe și cum să o întrețină. Și, spune Tania Budi, secretul nu este crema pe care o folosește, ci echilibrul între chestiunile fizice și cele spirituale.

”Eu, la 75 de ani, voi fi la fel. În cluburi, dansând, distrându-mă. Poate nu pe mese, dar am un spirit tânăr, am prieteni, îmi place să ne vedem, să stau la un pahar cu ei, să dansez. Spiritul acesta nu se va duce niciodată.

A, și noroc, am o moștenire genetică bună. Cel mai important, pe lângă moștenirea genetică este însă echilibrul, grija față de tine. Dar nu grijă cu ce cremă te dai pe față, că asta înseamnă să ajungi să ai doar o privire goală”, explică Tania Budi, pentru FANATIK.

De cine este, cu adevărat, îndrăgostită Tania Budi! Niciunul nu e… român

, este legat de felul în care fiecare asimilează lucrurile din jur. Vedeta spune că important este ce faci atunci când ești singur, nu când ești în public. Și, evident, felul în care te relaționezi atunci când vine vorba de școală, de examene și de viitorul tău, atunci când ești tânăr sau foarte tânăr.

”Trebuie să ai grijă și de ce citești, de ce urmărești, la ce te uiți. Mie îmi plac, de exemplu, filmele bune, cu scenariu, cu dialoguri. Cărțile, la fel… Până la Bacalaureat, trebuie să știe că ce li se dă să citească, chiar trebuie să citească.

Multă lume întreabă la ce le este bună matematica, că nu folosește, că e inutilă… Dar cum îți antrenezi bicepsul, așa îți antrenezi și creierul. E doar alt mușchi. Și cum să îl antrenezi? Cu citit, cu matematică. Eu mi-am antrenat creierul și de aceea sunt bine, am emoții să le exprim. De exemplu, literatura universală este un manual pentru orice, mai ales pentru a construi un caracter. Am atât de multe cărți favorite… Murakami, da! (Haruki Murakami, autor al unor cărți precum Pădurea Norvegiană sau Cronica Păsării Arc, considerat un simbol al literaturii contemporane, n. red.).

De exemplu, în liceu, aveam 14 ani, am concurat la un concurs de Miss. M-au luat colegii cu forța, eu nu voiam să merg. În juriu era Gina Patrichi, țin mine ca ieri. La un moment dat, prezentatorul m-a întrebat are e cea mai recentă carte citită. Și am zis ”Guy de Maupassant”, eu făceam doar engleză și rusă. Nu am pronunțat corect, dar eram moartă după el. După el, după Balzac”, povestește, zâmbind larg, Tania Budi.

Tania Budi și viața de manechin: ”Eu nu sunt grasă, dar am altă conformație”

Tania Budi a vorbit, la , și despre cariera ei în lumea modei și a frumuseții. Și, dezvăluie ea, în ciuda faptului că de multe ori s-a spus că ar fi fost manechin, nu a profesat ca model, în ciuda fizicului de invidiat.

”Eu nu am fost, de fapt, niciodată model. Toată lumea mă confunda cu Bianca Brad. Eu nu am fost model, chiar dacă mergeam ca model când eram la Matematică. Dar o făceam pentru cei de la Facultatea de Arhitectură, eu eram studentă la Matematică Pură, eram vizavi de ei, și aveam prietenii foarte mari cu ei și mă luau în prezentările lor. Dar, eu, în prezentări, așa, să fiu model la Zina Dumitrescu sau la alții, nu am fost. Am prezentat doar la microfon evenimente de genul”, ne-a dezvăluit Tania Budi.

Iar când vorbește despre modă, Tania Budi, în ciuda fizicului excepțional pe care îl arată, susține că nu și-ar găsi locul într-o prezentare de modă. ”Cred că ar fi o ușoară discrepanță. Fetele sunt foarte slabe, foarte înalte. Eu… nu sunt grasă, dar am altă conformație. Au și starea de puștoaice în ele. Eu am altă stare de puștoaică, cea mentală și spirituală”, a mai spus Tania Budi, pentru FANATIK.