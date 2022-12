Tania Popa a stat luni întregi în comă. Dezvăluiri fără precedent: ”Nu credeau că o să rezist”

Tania Popa este mai mereu cu zâmbetul pe buze și de asemenea, o prezență cât se poate de plăcută. Se pare însă că există anumite lucruri în viața actriței de care puțini știu.

Tania Popa, despre momentul care i-a marcat viața complet

Recent, Tania Popa a fost invitată în emisiunea ”În oglindă”, iar printre altele, actrița a vorbit despre un moment puțin știut din viața ei.

Tania Popa a vorbit despre perioada copilăriei, dar și despre . Mai exact, se pare că actrița a ajuns să stea în comă luni de zile.

Cum a fost posibil? Pe atunci, Tania Popa avea doar trei ani și a plecat cu familia într-o vacanță, la un centru de relaxare. Tot acolo, sora ei urma să primească un tratament, iar restul membrilor familiei se relaxau.

Actrița avea doar trei ani când s-a întâmplat totul

În una dinte zile, cei patru au decis să plece la o plimbare în pădure, iar ce a urmat, a fost de-a dreptul dureros. Tania Popa își amintește doar că era undeva la vale, iar mai apoi, după luni bune s-a trezit pe patul de spital.

Se pare că actrița a alunecat și a căzut chiar într-un cuib de viespi sălbatici, care au ajuns să o înțepe în continuu, până când organismul ei a cedat.

Părinții i-au povestit apoi că lucrurile erau extrem de dificile, în condițiile în care aceștia nu puteau nici măcar să gonească viespile de pe ea.

”Ne plimbam prin pădure și asta e ultima imagine: cum noi mergem la vale prin acea pădure, după care mi se rupe filmul. Am alunecat și am căzut cu fundul într-un cuib de viespi sălbatici și am deranjat.

Și tot acel cuib de viespi m-a înțepat continuu, continuu până când am cedat, probabil cu capul”, a povestit actrița, pentru sursa citată.

Cum a ajuns Tania Popa în comă

Tatăl actriței a luat-o în brațe pentru a o duce la spital, însă pentru ea a fost destul de târziu. Tania Popa era umflată toată, iar după avalanșa de înțepături a stat în comă câteva luni de zile.

Actrița spune că nici medicii nu îi dădeau șanse de supraviețuire, având în vedere că avea doar trei ani de, iar situația era una extrem de gravă.

”Pentru cât eram eu atunci a fost mult prea mult, m-am făcut cât un balon roșu, toate înțepăturile alea și-au spus efectul și am fost în comă un pic, câteva luni.

Nu credeau că o să rezist pentru că era destul de grav, eram prea mică, probabil dacă eram mai mare, poate ar fi fost altfel, dar creierul meu nu a știut să gestioneze acel incident”, a mai povestit Tania Popa, în emisiunea ”În oglindă”.

În ciuda evenimentului de atunci, iată că actrița a reușit să lase totul în urmă și și-a construit o carieră cât se poate de solidă.

și că este mulțumită de viața sa.