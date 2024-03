Țara din UE cu care Radu Banciu a dat de pământ: “A ajuns să preia toată mizeria lumii”

Radu Banciu dă de pământ cu o țară din UE. Realizatorul tv a vizitat-o, însă a rămas dezamăgit de ce a putut să vadă. Ce părere are acesta despre comunitatea de acolo?

Țara din UE cu care Radu Banciu a dat de pământ

. Unii se întorc chiar și de două trei ori în același loc, având în vedere peisajele superbe, ori atracțiile turistice din zonă.

. De asemenea, Franța, dar și Italia sunt și ele în topul preferințelor românilor. Nu puțini sunt cei care își doresc să vadă Parisul măcar o dată.

Iată însă că Radu Banciu nu e chiar atât de impresionat de Franța. Realizatorul tv a vorbit la un podcast, printre altele și despre diferențele dintre România și Franța. Și se pare că acesta preferă mai mult țara noastră.

Care e motivul? Radu Banciu a dat de pământ cu Franța. Se pare că țara a ajuns să fie plină de străini. Astfel, în orice direcție te uiți, s-ar putea să observi mai multe comunități și prea puțini francezi.

Și nici la capitolul financiar, lucrurile nu sunt chiar atât de roz. Radu Banciu susține că, potrivit statisticilor, o mulțime de francezi trăiesc sub pragul sărăciei, iar asta se poate vedea de la distanță.

„Astăzi, Occidentul a ajuns o clacă absolut memorabilă. Aproape că e mai bine să trăiești aici decât acolo. Am mai povestit astea. Cine a ajuns la Paris sau la Londra în 2000 – 2010 nici nu le venea să creadă. Ei credeau încă în blondele alea nordice.

Eu am fost vara trecută în Danemarca și Suedia și am văzut o blondă în două săptămâni și am trimis poza unor amici din Franța. Erau numai și numai străini. Răvășitor. Nu mai era absolut nimic.

Franța care a ajuns, cum spun politicienii, să preia toată mizeria lumii. E un fapt ireversibil pe care nu-l mai poate schimba nimeni. Deja se vede. Un francez din 4, conform statisticilor, trăiește sub pragul sărăciei. Este într-o condiție precară”, a spus Radu Banciu, într-un podcast.

”Noi suntem peste ei”

Comparând Franța cu România, realizatorul tv spune că un român de clasă medie care trăiește la oraș, o duce mult mai bine decât în Occident. Totodată, este și mult mai în siguranță.

În același timp, el a evidențiat și faptul că viața de acolo nu e așa cum pare de la distanță. Pe de altă parte, Radu Banciu se bucură de faptul că această ”avalanșă” nu a ajuns momentan în România.

„Pentru un român de clasă medie, atâția cât sunt, dacă trăiești în mediul urban în România, ai o viață mai bună decât dacă trăiești în Occident, într-o zonă în care nu ești în siguranță, în care oricând se poate întâmpla orice. Este o viață absolut penibilă, pe când la noi, pentru că nu a venit încă avalanșa asta, noi suntem peste ei”, a mai completat el.