Tatăl fetei ucise în Grădina Botanică din Craiova, reacție tulburătoare: „Până la moarte și dincolo de ea!”

Tatăl , reacție tulburătoare. Bărbatul a postat un mesaj sfâșietor în mediul online, în urma atacului sângeros de marți, 27 iunie. Melis, fiica sa, a fost înjunghiată.

Tatăl fetei ucise în Grădina Botanică din Craiova, reacție tulburătoare

Flavius Lungu, tatăl adolescentei de 14 ani, a publicat o fotografie în care apare o coroană de flori trimisă de Universitatea Craiova. Aceasta a fost însoțită de un mesaj dureros pentru părinți: „Melis, mereu în inimile noastre”.

După ce a aflat că Melis a fost ucisă, tatăl adolescentei a ajuns, marți, la locul crimei, sperând până în ultimul moment că nu este vorba despre fata sa. Însă, din nefericire, avea să afle că fiica lui a căzut victima băiatului de 17 ani. Atacatorul a înjunghiat-o cu un cuțit de vânătoare.

Astăzi, sfâșiat de durere, bărbatul a postat fotografia, cu respectiva coroană de flori. Alături de poză, Flavius Lungu a scris următoarele cuvinte: „Până la moarte și dincolo de ea!”.

Și mama Melisei, Ana Maria Lungu a postat un mesaj pe pagina sa, descriind-o pe fată drept „un dar neprețuit. „Melis a fost un dar nepretuit, o prezenta speciala in vietile noastre. Ne-a luminat calea cu dragostea, bunatatea si zambetul sau pur.

In ciuda durerii adanci pe care o simtim acum, pastram vie amintirea bucuriei pe care a adus-o in lumea noastra.

Sa ne unim fortele intr-un adio plin de iubire si recunostinta. Sa o inconjuram cu energia pozitiva in timp ce ii uram drum lin si pace vesnica.”, a transmis femeia, în mediul online.

Când va fi condusă pe ultimul drum

Părinții fetei au anunțat că priveghiul va avea loc sâmbătă, 1 iulie, la ora 11:00, Biserica Sfantul Spiridon. De asemenea, cei care doresc să o conducă pe Melis pe ultimul drum sunt informați că înmormântarea se va ține la Cimitirul Sineasca.

Amintim că Melis a fost înjunghiată mortal, marți, 27 iunie, în Grădina Botanică din Craiova, în timp ce se plimba cu prietenul ei, Emanuel. Tânărul a fost și el atacat, fiind transportat în stare gravă la spital. Astăzi, .

Între timp, criminalul, un băiat de 17 ani, elev la Colegiul Militar din Craiova, a ajuns în fața magistraților. Și-a recunoscut faptele și a spus că îi pare rău că fata a murit, dar nu regretă la fel de mult atacul asupra lui Emanuel. Băiatul a fost arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile.