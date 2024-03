Tatăl lui Ayan, mesaj emoționant după ce și-a strâns din nou în brațe băiețelul: ”Mulțumesc, România. Dumnezeu mi-a dat copilul înapoi”

Tatăl micuțului Ayan, originar din Pakistan, a transmis un mesaj emoționant după ce și-a strâns din nou în brațe băiețelul. Acesta a mulțumit României și lui Dumnezeu pentru că fiul său este în viață.

Mesaj emoționant transmis de tatăl lui Ayan, după ce găsirea copilașului de 2 anișori: ”Dumnezeu mi l-a dat înapoi”

Timp de mai bine de 24 de ore, sute de persoane, printre care angajați de la ISU, Poliție sau oameni simpli, .

Luni după amiază, băiețelul a fost găsit în apropierea zonei de unde plecase. Acesta a petrecut o noapte singur în pădure și era extrem de speriat. Cu ochii în lacrimi, tatăl lui Radu Ayan a avut o reacție emoționantă.

Bucuros că și-a strâns din nou în brațe băiețelul, bărbatul avut doar cuvinte de laudă şi mulţumire pentru sutele de oameni implicaţi în căutarea micuţului. Părintele lui Ayan a mulţumit Divinităţii și României.

”Nu pot să descriu în cuvinte acest moment. Mulțumesc din inimă tuturor familiilor din România și tuturor celor care s-au implicat, în special celor din Tudora, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc, România.

Am fost trist, am plâns, dar în interiorul meu am avut sentimentul că Dumnezeu îmi va salva fiul. Dumnezeu mi-a dat acest copil, Dumnezeu mi-a dat copilul înapoi”, a spus tatăl lui Ayan, extrem de emoționat, conform .

Unde a fost găsit micuțul Ayan

Aproape 500 de forțe de ordine și voluntari au desfășurat în ultimele ore activități pentru localizarea băiatului. Au mai fost utilizate drone cu termoviziune, o șenilată și mai ulte ATV-uri, întrucât în apropierea locului în care fusese văzut ultima dată este o zonă împădurită și teren cu denivelări.

Eforturile polițiștilor, jandarmilor, pompierilor, polițiștilor de frontieră, precum și ale voluntari din comunitate au fost răsplătite. Luni după-amiaza, . El a fost dus la spital pentru investigații.

”Ca urmare a mobilizării exemplare şi a eforturilor forţelor de ordine şi a întregii comunităţi, minorul a fost găsit în viaţă, la aproximativ trei kilometri de locul din care a plecat. Este preluat de poliţişti şi va fi transportat la o unitate spitalicească pentru analizarea stării de sănătate”, au anunțat polițiștii.