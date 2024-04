„Te-ai gândit că ți-ai greșit vocația și ai fi mai bun ca președinte decât ca antrenor?” Cum a reacționat Adi Mutu

Adrian Mutu a primit o propunere în direct, Tehnicianul în vârstă de 43 de ani a fost întrebat dacă nu se gândește cumva la o carieră de manager.

Adrian Mutu, antrenor sau președinte. Ce carieră i se potrivește mai bine „Briliantului”?

Adrian Mutu n-ar fi la prima experiență ca președinte. În perioada 2016-2017, a fost manager general la Dinamo. La vremea respectivă, „Briliantul” a lucrat foarte bine alături de Cosmin Contra, „câinii” ajungând chiar să se lupte la campionat până în ultima etapă.

„(n.r. – Te-ai gândit că poate ai fi mai bun președinte sau manager, nu doar antrenor?) Nu m-am gândit, dar am fost și una și alta. Am fost și mă văd, îmi place costumul, dar cel mai frumos ar fi ca lucrurile astea două să fie cât mai legate între ele și de multe ori se intersectează.

Aici se face diferența între o echipă, un cuplu bun, antrenor-președinte și alții. Dacă nu există legătura asta și aliniera unor gânduri și idei, între antrenor și președinte, nu ai mult sorț de izbândă.

Poți să faci asta împreună cu un președinte. Nu mi se pare imposibil, dar eu am fost președinte la Dinamo. Nu am fost full time, cu puteri. Atunci am învățat multe lucruri”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Mi-ar plăcea ca o echipă să aibă genul ăsta de oameni”

Până în prezent, Adrian Mutu a antrenat patru echipe din SuperLiga. FC Voluntari, FC U Craiova, Rapid și CFR Cluj. El are în CV și echipa națională de tineret, dar și două echipe din străinătate: Al Wahda U21 și Neftchi Baku.

„(n.r. – Te-ai gândit să renunți la cariera de antrenor pentru a fi președinte?) Nu se știe niciodată. Trebuie să fiu pus în fața faptului împlinit. Depinde de proiect. Președinte sau antrenor, e cam tot același lucru. Diferența e că antrenorul coboară acolo jos.

Ideile, strategia, cum gestionezi un grup, le gestioneză și antrenorul și președintele. Eu la Dinamo nu aveam puteri de genul ăsta. La Dinamo eram cu Cosmin Contra.

Mi-ar plăcea ca o echipă să aibă genul ăsta de oameni. Nu neapărat eu, dar mi-ar plăcea să văd în România. Ar însemna că suntem la alt nivel de profesionalism, de viziune”, adăugat „Briliantul”.

