Televiziunea publică norvegiană desființează piesa României de la Eurovision 2023: „E neplăcut să te uiți, chiar doare”

Piesa României nu are nicio șansă să câștige Eurovision 2023, conform televiziunii publice din Norvegia. În cadrul unui show, au fost analizat melodiile de anul acesta, iar cea a lui Theodor Andrei a fost desființată.

, Eurovision are prima semifinală marți, pe 9 mai 2023. Aceasta va fi transmisă în direct, începând cu ora 22:00, pe TVR 1, TVR Internaţional și TVR+.

Piesa României de la Eurovision 2023 se numește D.G.T. (Off and On) și este interpretată de . Ca de fiecare dată, specialiștii au comentat alegerile participanților, iar țara noastră nu a primit prea mult credit.

În cadrul show-ului, Adresse Liverpool, difuzat de televiziunea publică din Norvegia, melodia noastră a fost desființat. Nu doar că cei din platou au făcut comentarii negative, dar s-au și amuzat pe cinste.

Ei au comentat prestația lui Andrei Theodor de la Selecția Națională, nu pe cea pe care urmează să o pună în scenă pe 11 mai. Iar cuvintele nu au fost deloc alese cu blândețe. „Un aranjament foarte dezordonat, ca și cum te-ai duce în pivniță fără o lanternă. Nici nu știi unde să te uiți“, a spus cineva, conform

„E neplăcut să te uiți”

Altcineva a fost de părere că, de fapt, show-ul nici nu există și că nu este deloc plăcut să privești ce se întâmplă pe scenă. „Nu are deloc carismă. Zero dinamism, zero show. E neplăcut să te uiți, chiar doare!“.

„Un show de striptease cu un tip îmbrăcat ca personajul Beetlejuice din film. Apoi mai sunt două doamne care arată a dansatoare de striptease. Și doi băieți care nu au fost niciodată la dans. Pur și simplu se plimbă pe scenă. Nu are sens“, a comentat o altă persoană.

„La început am fost fericită, pentru că mi s-a părut că arată cool. La început vrei să stai cu el, apoi îți vine să ceri ceva de băut“, „România e țara în care #metoo s-a dus să moară.

Nu putem premia asta, îi dau un punct“, „Unde i-au găsit pe oamenii aceia? Nici măcar nu pot dansa în sincron. Îngrozitor”, au fost alte comentarii despre piesa României de la Eurovision 2023.