Teo Trandafir a spus adevărul despre relația ei cu Maia: “Detensionează situații”

Teo Trandafir a spus cât de bine se înțelege cu Maia, fiica sa. Tânăra are acum 19 ani și este un adult în toată firea, impresionându-și în fiecare zi mama. Teo Trandafir este foarte mândră de unicul ei copil, cu care se înțelege foarte bine. Însă, cum reacționează când apar disensiuni?

Cât de bine se înțelege Teo Trandafir cu fiica sa, Maia

Fosta prezentatoare de la Kanal D a explicat în cadrul unui interviu că bazată în primul rând pe răbdare și respect. Mai sunt clipe când își greșesc, dar își cer rapid iertare și situația se detensionează.

”Maia nu mai este un copil, este un adult de aproape 19 ani. Relația dintre noi este clădită în fiecare zi cu răbdare și respect de ambele părți, cu înțelegere, pentru că mai și greșim, fiecare dintre noi. Însă, un simplu ‘Iartă-mă, am înțeles!’ detensionează situații, chiar și în cazul generației de astăzi”, a spus Teo Trandafir pentru

Mulți dintre fanii moderatoarei se întreabă dacă și Maia vrea să lucreze pe viitor în jurnalism, asemeni mamei sale. Aceasta din urmă este de părere că Maia va reuși să-și găsească drumul în viață și îi îndeamnă pe restul părinților să respecte deciziile copiilor.

”Cred că este bine ca fiecare părinte să își respecte copilul îndeajuns încât să înțeleagă că acesta își va găsi singur drumul într-o bună zi”, a mai precizat Teo Trandafir pentru sursa menționată anterior.

Întrebată ce sfaturi i-ar da fiicei sale, Teo Trandafir a făcut referire la fericire: ”Am mai spus și sfatul rămâne valabil; în viața asta trebuie să facă un singur lucru și anume să fie fericită”, a mai transmis prezentatoarea.

Teo Trandafir, despre apariția Maiei în viața sa: ”Eu nu voiam copii. Maia a venit, a picat din cer”

Teo Trandafir a devenit mama Maiei după ce Moderatoarea consideră că fiica sa a apărut în viața ei ca o binecuvântare, fiindcă nu se visa vreodată cu un copil. ”Maia a venit, a picat din cer”, a mărturisit Teo Trandafir.

”Eu nu am avut-o niciodată în gând pe Maia. Maia nu a fost în plan deloc. Niciodată! Eu nu voiam copii. Ce să fac cu copil? Eu nu sunt în stare să am grijă de mine. Abia mă descurc cu programul meu, abia mă descurc cu ale mele. ‘La 36 de ani… ce îți mai trebuie copil? Nu ești făcută să fii mamă, gata’. Am împachetat-o și aia a fost. Maia a venit, a picat din cer.

Nu mi s-a întâmplat niciodată să rămân gravidă. (…) Am eu niște ai mei pe care îi știe toată lumea, dar e mai bine să nu-i numesc. Niște îngeri la vedere. Unul dintre ei a venit și mi-a zis că are în față o doamnă care este însărcinată în 8 luni jumătate și ceva s-a declanșat… Zic, ‘deci de asta trebuie să îmi fac casă aici. Deci de asta toate astea…’ Au urmat niște cercetări, pentru că a trebuit să demonstrez că pot să țin copilul, să-l cresc și că pot să-l susțin, că am un comportament, o conduită. Mi-am dat seama că acesta e copilul. Cum a zis și ea ‘Din cer eu te-am ales’”, a detaliat Teo Trandafir într-un alt interviu, pentru emisiunea online, ”În Oglindă”.