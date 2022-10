Teodora Stoica, fiica managerului general al celor de la FCSB, va participa la Campionatul Mondial de Ape Înghețate

Teodora Stoica va participa la Campionatul Mondial de Ape Înghețate, care va avea loc anul viitor, la Samoens în Franța. Fiica lui Mihai Stoica se află sub îndrumarea lui Paul Georgescu, coordonatorul lotului național.

În vârstă de 27 de ani, Teodora Stoica va concura la Campionatul Mondial de Ape Înghețate la probele 50 de metri și 100 de metri liber. Anunțul a fost făcut de Paul Georgescu, campion mondial la Ape Înghețate.

„Teodora va concura la Campionatul Mondial în probele de 50 și 100 m liber. Și, în funcție de rezultatele la antrenamente, ar putea concura și în proba de 250 m. Lotul cuprinde până acum 18 sportivi, dintre care 4 fete”, este anunțul făcut de Paul Georgescu.

Paul Georgescu a devenit primul român din istoria premiilor World Open Water Swimming Association care a obținut cel mai titrat trofeu al înotului în ape deschise, Omul Anului 2021.

Campionul Mondial este, de asemenea, fondatorul primului lot național de Ice Swimming în România, formând un lot din 11 sportivi, care a cucerit 10 medalii la „mondialele” de înot în ape înghețate, ce s-a desfășurat în februarie 2022, la Glogow, în Polonia.

Teodora Stoica, dezvăluiri despre o problemă de sănătate: „Mi s-a spus că viața mi se va schimba radical”

În urmă cu 5 zile, în ultimii 3 ani. Teodora Stoica este dispusă să împărtășească experiența cu alți oameni, cu scopul de a-i ajuta să treacă peste problemele din viața lor.

„Acum 3 ani, am avut o problemă de sănătate care mi-a dat două opțiuni: să accept limitele impuse sau să mă adun și să înfrunt situația head-on. Nu imediat, nu cu încrederea pe care o am acum, însă am respins prima varianta.

Mi s-a spus că viață mi se va schimba radical. Aveau dreptate, însă ce nu știa nimeni (cu atât mai puțin eu) e că se va schimbă în bine. A durat mult până să pot vorbi despre asta, pentru că am vrut că atunci când o fac, să fiu complet vindecată emoțional și să pot inspira și alți oameni care au situații similare.

Așa că voi începe să împărtășesc cu voi lucruri care m-au ajutat, în speranța că vă vor ajută și pe voi. Toate greutățile sunt binecuvântari deghizate”, erau cuvintele Teodorei Stoica, în postarea de pe Facebook.

Teodora Stoica a participat în vară la prima ediție a Timișoara Triatlon

În luna iulie, Teodora Stoica s-a aflat la startul primei ediții a Timișoara Triatlon. Fiica lui MM Stoica s-a aflat printre cei 160 de concurenți care s-au angrenat în 3 probe: înot, ciclism și alergare.

Mihai Stoica a însoțit-o pe Teodora la Timișoara, în fața Rapidului.

„Acel moment în care copilul devine idolul părintelui… al doilea triatlon încheiat după 8 luni de antrenamente (ciclism de doar 2 luni)…P.S. Aceeași atitudine diseară și iese de o duminică perfectă”, era mesajul postat de MM Stoica pe contul de Facebook.