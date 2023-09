Tesla și mărcile din China, în prima linie la Salonul Auto de la Munchen. Cântec de lebădă pentru industria auto europeană?

Tesla și constructorii auto chinezi se pregătesc să fure spectacolul europenilor la Salonul Auto de la Munchen (IAA), unul dintre cele mai mari din lume, care a început, luni, pe un fundal economic sumbru. Locul de întâlnire tradițional al industriei auto europene va fi deschis oficial marți, 4 septembrie, de către cancelarul german Olaf Scholz. Cu toate acestea, producătorii vor profita de ziua dedicată presei pentru a dezvălui noi modele.

Munchen: Salon sumbru pentru constructorii europeni

În total, sunt așteptați 700.000 de vizitatori, față de 410.000 în 2021, care vor umple standurile repartizate între centrul de congrese, unde intrarea este contra cost, și centrul orașului, unde vor avea loc evenimente gratuite în jurul mașinilor – dar și al bicicletelor. Redenumit IAA Mobility în 2021, când tradiționalul salon auto german s-a mutat de la Frankfurt la Munchen, organizatorii pun accentul mai degrabă pe „mobilitate, durabilitate și tehnologie” decât pe mașini.

Mai ales că mulți nu-și fac iluzii: salonul auto de la Munchen apare ca o afacere sumbră pentru constructorii auto europeni. Mărcile insurgente de și de baterii din China și compania lui , Tesla, vor eclipsa vedetele autohtone la cel mai mare salon auto din Europa. După câțiva ani de luptă, acesta este momentul în care rivalii mărcilor istorice din Europa încep să dea replica.

41% din expozanți, companii asiatice

Într-o apariție rară în cadrul unui salon auto, va prezenta la München o versiune actualizată a celui mai bine vândut model, Tesla Model 3, în timp ce BYD, cu sediul la Shenzhen – cea mai mare companie de automobile electrice din țară – va expune un număr record de șase modele în sălile de expoziție ale IAA, notează .

Organizatorii salonului spun că 41% dintre expozanți vor fi companii asiatice, printre care se numără mari producători de baterii din Coreea de Sud, precum LG și Samsung. Lista companiilor chinezești s-a mai mult decât dublat de la ultimul salon din 2021, iar aceasta include lideri de piață în domeniul tehnologiei bateriilor cu ambiții mari pentru continental european.

„China are privirea ațintită asupra pieței europene, cu potențialul de a schimba fundamental aspectul industriilor europene așa cum le cunoaștem”, a comunicat Sigrid de Vries, șefa lobby-ului auto european din cadrul asociației ACEA, într-o scrisoare deschisă, înainte de expoziție. „Susținută de banii publici și de intențiile guvernului, nu este un secret că industria auto din China reprezintă acum o provocare pentru industria auto din Europa și nu numai”.

Locomotiva germană, depășită de viteza Beijingului

Nu că industria europeană nu ar încerca să dea replica. Dar printre grupurile de pe Bătrânul Continent, doar producătorii germani Volkswagen, BMW și Mercedes – mult timp mândrie națională, dar acum într-o stare fragilă – sunt prezenți în forță, scrie .

Sâmbătă, BMW a prezentat în orașul natal al companiei conceptul „Neue Klasse” (Noua Clasă), viitoarea sa generație de șase mașini electrice care vor fi produse începând cu 2025, pentru a răspunde cererii în creștere, în perspectiva sfârșitului motoarelor cu combustie în Europa, în 2035.

Pe partea franceză, Stellantis este reprezentată doar de marca sa germană Opel, iar grupul Renault doar de marca sa omonimă, pentru a-și prezenta noul Scenic. Cei de la Volkswagen și Mercedes au adus și ei noi modele de mașini electrice. Dar multe dintre aceste vehicule de ultimă generație nu vor intra în producție până la sfârșitul acestui deceniu.

Un neajuns pentru că se aplică principiul „aici și acum”, iar aceasta plasează ferm concurența la butoane. „În timp ce tranziția la vehiculele electrice a constructorilor de automobile tradiționale se desfășoară într-un ritm moderat, Tesla și BYD se distanțează”, a declarat banca UBS într-o notă de analiză transmisă înainte de salonul de la Munchen. „Considerăm că două treimi din piața auto globală poate fi abordată de către producătorii chinezi, iar Europa este cea mai atractivă regiune, având în vedere dimensiunea sa și foaia de parcurs clară pentru vehiculele electrice”.

Sosirea alarmantă a Chinei

Sosirea alarmantă a Chinei, un lider mondial în domeniul bateriilor, nu este o noutate în cercurile auto europene. Mărcile sale și-au construit capetele de pod pe piețele continentale mai bogate cu o penetrare ridicată a mașinilor electrice, încă de la Salonul Auto de la Paris din 2022. Dar invazia este pe punctul de a se transforma în ceva mai grav pentru europeni.

Datele Schmidt Automotive Research, care acoperă 18 piețe din Europa de Vest, arată că aproximativ unul din zece vehicule electrice noi cu baterii vândute în luna iulie a fost produs de o marcă chineză, existând zvonuri conform cărora cel puțin o companie va investi în curând într-o unitate de producție locală. „Dacă salonul de la Paris nu a fost un semnal de alarmă, Munchen este cu siguranță”, a declarat Matthias Schmidt, analist în domeniul auto.

Asalt în masă

Tesla a acaparat deja primele două locuri în topul vânzărilor de vehicule electrice europene cu Model Y și Model 3, dar nici o companie nu a reușit încă să pătrundă pe piața vehiculelor electrice cu un preț sub 30.000 de dolari. China ar putea face acest lucru. Într-un studiu de comparare a costurilor, UBS afirmă că va fi „aproape imposibil” pentru un constructor auto tradițional să concureze cu orice model chinezesc, chiar dacă acesta este construit în interiorul UE.

Acest lucru se datorează avantajelor structurale pe care companii precum BYD le au în ceea ce privește aprovizionarea cu baterii și componente, potrivit UBS. În timp ce BYD a vândut doar 1.900 de unități în Europa de Vest în luna iulie, Schmidt se așteaptă ca firma să accelereze vânzările în a doua jumătate a anului, odată cu lansarea unor noi modele la Munchen, inclusiv a noii variante a SUV-ului Seal.

Compania „este cu adevărat dedicată introducerii pe piața europeană a unor automobile ecologice inovatoare și de înaltă tehnologie”, a declarat Michael Shu, directorul general al BYD pentru Europa. Perturbarea provocată de noii veniți pe piață face deja ravagii în modelul de afaceri al industriei.

Mașini sau smartphones pe patru roți?

În mod tradițional, producătorii de automobile au planificat lansarea de produse pe cicluri de șapte ani de dezvoltare și vânzări, oferindu-le suficient timp pentru a obține profituri mari din fiecare generație de tehnologie a motoarelor cu combustie. Dar ritmul de inovare în domeniul bateriilor și al tehnologiilor digitale schimbă această situație și transformă mașinile, cel puțin în această perioadă de inovare rapidă, în bunuri de consum cu evoluție rapidă, similare telefoanelor mobile, cu modele care se demodează rapid, a declarat Martin Benecke de la S&P Global Mobility.

În cadrul IAA de la München, Tesla intenționează să prezinte modificările aduse modelului său Model 3, care îi vor permite să ofere o autonomie mai mare cu o încărcare. Acest lucru pune presiune asupra constructorilor auto europeni tradiționali pentru a fi competitivi, iar aceștia ar putea sfârși prin eșec. „Un exemplu este modelul ID.3 de la VW”, a spus Benecke. „Este destul de proaspăt, dar va rămâne pentru trei sau patru ani, chiar dacă pare deja destul de îmbătrânit. I-au făcut un lifting, dar va fi greu să concurezi cu chinezii cu același vehicul”.

Europa, fără plasă de siguranță

Așadar, Tesla și chinezii BYD, Leapmotor, Geely și Dongfeng amenință poziția dominantă a constructorilor auto europeni, nu pe segmentul motoarelor cu combustie, ci pe piața strategică a modelelor electrice. Altfel spus, pe repede înainte Europa și-a tăiat singură de sub picioare crăcile diesel și benzină, iar acum, fără o plasă de siguranță, se vede în situația de a vedea cum China îi va decapita propria constructori, tot pe repede înainte, prea scumpi și cu o ofertă mai mică decât asiaticii.

Avantajul chinezilor lor este că oferă modele la prețuri mult mai mici, într-un moment în care modelele electrice entry-level sunt în criză. „Singurul lucru pe care nu îl au este credibilitatea (și prestigiul) mărcii”, spune Eric Kirstetter, partener senior la firma de consultanță Roland Berger. „Ei vor crea universul mărcii prin intensificarea investițiilor în marketing mai mult decât alții, ceea ce include în special saloanele auto”, spune el.

La acestea se adaugă dificultățile cu care se confruntă producătorii europeni în China. În ceea ce privește vehiculele electrice, Volkswagen a reprezentat anul trecut doar 3,1% din piață, cu mult în urma mărcilor chineze BYD (18%), SAIC (inclusiv Wuling) cu 11,9% și a americanilor de la Tesla (8,7%). „Toate previziunile anticipează că grupurile internaționale vor pierde cote de piață în China, în favoarea mărcilor locale și a Tesla”, a declarat Kirstetter.

Bașca și proteste ecologiste

La sfârșitul lunii iunie, șeful grupului Volkswagen, Oliver Blume, a recunoscut provocările reprezentate de „viteza și evoluția spectaculoasă a tehnologiei și inovației” în China, unde au apărut „un număr mare de noi concurenți”. Potrivit barometrului inovației în domeniul auto realizat de cercetătorul Stefan Bratzel, publicat vineri, în 2022, constructorii chinezi au fost „pentru prima data” de la începutul studiului, în 2005, mai inovatori decât grupurile germane.

În același timp, constructorii auto tradiționali sunt sub presiunea încetinirii economice de pe piața lor istorică. Aceasta amenință profiturile uriașe pe care le-au obținut de la sfârșitul crizei Covid-19. Deși vânzările de automobile în Uniunea Europeană au crescut în ultimele 12 luni, ele sunt încă cu peste 20% sub nivelul din 2019. În plus, salonul de la Munchen va fi probabil marcat, ca și ediția din 2021, de proteste ecologiste. Mai multe grupuri de activiști au anunțat „acțiuni de nesupunere civilă”. Aproximativ 1.500 de persoane sunt așteptate să participe la „tabăra pentru revoluția mobilității”, instalată într-un parc de la periferia orașului..