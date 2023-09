Theo Rose dezvăluie ce face Anghel Damian, regizorul Clanul, în intimitate

Theo Rose și Anghel Damian au treabă serioasă dincolo de filmările de la Clanul, serial care revine astăzi, 11 septembrie 2023, cu cel de-al treilea sezon, de la ora 20:30, la PRO TV!

Theo Rose, secretele familiei pe care o formează cu Anghel Damian, regizorul serialului Clanul

Mămica lui Sasha a făcut câteva destăinuiri în premieră despre momentele din intimitatea familiei sale, despre clipele minunate pe care le petrec cei doi părinți atunci când camerele de luat vederi nu sunt ațintite asupra lor.

ADVERTISEMENT

Theo Rose și Anghel Damian au câteva momente preferate cu fiul lor, cele în care cei doi îi cântă! Theo dezvăluie, astfel, pentru FANATIK, o latură mai puțin cunoscută a regizorului Clanul, aceea de mare amator de karaoke!

Nu știm cert dacă Anghel cochetează cu muzica pentru că i-a plăcut dintotdeauna să cânte melodii la karaoke sau o face special pentru micuțul Sasha. Ce e sigur e că în familia juratei de la Vocea României e multă distracție!

ADVERTISEMENT

Theo ne-a zis că pe zi ce trece observă la fiul ei că este tot mai diferit, că i se definesc trăsăturile. Evident, bebelușul crește, iar asta s-ar putea să îi dea mici bătăi de cap . Șatena rrebuie să fie atentă cu ce hăinuțe îl îmbracă de acum înainte!

Ce spune mămica Theo Rose despre fiul ei: „E vesel, a început să gângurească”

„Copilul crește, a crescut foarte mult. E un copil înalt. Noi deja îl îmbrăcăm cu hăinuțe de copil de patru luni. I s-au mai definit trăsăturile. E un copil super. E foarte cuminte. Suntem foarte norocoși.

ADVERTISEMENT

Nu e deloc pretențios, e vesel, a început să gângurească, e o atmosferă foarte frumoasă în casă și totul datorită lui”, a declarat Theo Rose, pentru FANATIK.

Când vine vorba de nani-nani, în casa celor doi porumbei se așterne liniștea. Theo a dezvăluit că nu trebuie să se audă nici musca atunci când îl adoarme pe bebe, care, de altfel, e destul de cuminte, precum un îngeraș!

Theo Rose îl descrie pe Anghel Damian așa cum nu îl bănuia nimeni: „Și eu și taică-su îi cântăm”

„Îi mai cânt, îi mai cânt, avem momentele noastre zilnic când pun karaoke pe tv. Și eu și taică-su îi cântăm, dar seara adormim în liniște, stingem tot și stăm amândoi, îl mângâi pe cap și adoarme așa… E minunată perioada asta”, a mai adăugat Theo Rose, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Venirea pe lume a lui Sasha i-a adus o împlinire sufletească lui Theo Rose la care nu visa. a fost întrebată de FANATIK cum își gestionează acum stările de anxietate, despre care a vorbit public de nenumărate ori, și dacă se mai confruntă cu ele de când e mămică. că s-a produs un adevărat miracol legat de acest subiect, căci cu un fecior atât de prețios ca al ei, anxietatea a devenit istorie!

Venirea pe lumea a lui Sasha a speriat anxietatea cu care se confrunta artista: „Am atins un subiect foarte delicat”

„Eu când am vorbit despre anxietate, am spart o bubă care era neapărat necesar de spart. Foarte mulți oameni, nu doar tineri, mi-au scris. Le-am oferit numărul de telefon al terapeutei mele. Nu știu dacă a făcut față, dar cred că am atins un subiect foarte delicat.

Asta e o problemă cu care ne confruntăm foarte des în secolul ăsta și nu e nimic ce nu se poate rezolva. Mi-am dat seama că nu sunt singură și că foarte mulți oameni se confruntă cu asta. Mi-am dat seama că nu e un capăt de lume, ne revenim!

Acum sunt mult mai bine, am și viața pe care mi-am dorit să o am. E copilul meu acasă, când mă uit la el clar nu mai am cum să am vreun moment de anxietate. Mai sunt momente care mă trigger-uiesc (n. red.: situații care mai pot declanșa anxietăți), dar le gestionez cu totul altfel acum”, ne-a mai spus Theo Rose.