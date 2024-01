România . Repartizați în grupă cu Slovacia, Belgia și câștigătoarea play-off-ului B (Islanda, Israel, Bosnia și Ucraina), „tricolorii” nu-l vor avea adversar pe Thibaut Courtois. Starul din poarta lui Real Madrid și de la naționala Belgiei s-a accidentat și a declarat forfait pentru turneul final.

Thibaut Courtois, presiune pe naționala României, înainte de Euro 2024: „Avem tineri interesanţi şi valoroşi”

Thibaut Courtois s-a accidentat teribil la jumătatea lunii august 2023. Portarul lui Real Madrid a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul stâng în timpul unui antrenament și va rata Euro 2024.

ADVERTISEMENT

Totuși, Courtois este convins că Belgia poate face o figură frumoasă la turneul final din Germania. , însă portarul lui Real Madrid susține că Belgia are tineri jucători de valoare.

“Avem tineri interesanţi şi valoroşi care se dezvoltă acum, dar uneori trebuie să aştepţi câţiva ani înainte ca ei să explodeze cu adevărat. Cred că un jucător ca (n.r. Jeremy) Doku poate ajunge departe.

ADVERTISEMENT

Este un jucător pe care nimeni nu-l cunoştea acum câţiva ani şi acum, la (n.r. Manchester) City, arată ce poate face la cel mai înalt nivel. Avem mai mulţi astfel de tineri care sunt valoroşi, aşa că vom vedea.

Este întotdeauna greu de spus cât de departe putem ajunge. Fotbalul este fotbal, mereu sunt surprize, aşa ca vom vedea”, a declarat Thibaut Courtois, într-un interviu acordat FIFA.

ADVERTISEMENT

Belgia – România are loc pe 22 iunie, ora 22:00, la Koln

Thibaut Courtois, în finala pentru cel mai bun portar din 2023

Thibaut Courtois, Yassine Bounou și Ederson sunt finaliștii premiului FIFA The Best pentru cel mai bun portar al sezonului 2022-2023. Câștigătorul va fi anunțat în cadrul unei ceremonii care va avea loc la Londra pe 15 ianuarie 2024.

Portarul belgian speră să revină cât mai puternic după accidentarea suferită. „Cea mai bună perioadă a durat până la sfârșitul lunii august și m-am accidentat la jumătatea lunii august, astfel, cred că aș putea avea șanse să câștig premiul.

ADVERTISEMENT

Este întotdeauna un trofeu frumos de câștigat pentru că este important să știi că antrenorii și jucătorii care votează se gândesc la tine. Au văzut că am avut un an bun în ciuda faptului că am fost eliminat în semifinala Ligii Campionilor.

Cred că și-au amintit toate paradele mele împotriva lui Chelsea (n.r. sferturile Ligii Campionilor), împotriva lui Manchester City (n.r. în semifinale), dar și de paradele din La Liga și victoria în Copa de Rey.

Când ești accidentat, oamenii te pot uita și asta e normal. M-au votat, așa că s-au gândit la mine și este o onoare. În plus, îmi dă motivație să revin mai puternic, să arăt că sunt același portar, sau chiar un portar mai bun”, a declarat Courtois.