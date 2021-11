Apariții de senzație la American Music Awards 2021. Ce ținute au purtat vedetele și care sunt marii câștigători

Duminică, în Los Angeles, s-a desfășurat gala American Music Awards 2021, eveniment la care vedetele au ales să strălucească pe covorul roșu. Gala, organizată la Microsoft Theatre din Los Angeles, oferă premii pentru cei mai buni artiști nou intrați în industria muzicală, de la genul country până la R&B.

Ce a ales să poarte prezentatoarea American Music Awards 2021

Cardi B, cea care a prezentat evenimentul, a ales să poarte pe covorul roșu o rochie neagră Schiaparelii , accesorizată cu o mască aurie, cercei în aceeași nuanță și un voal de mireasă negru. Rachel Zengler, cea care joacă în West Side Story, a ales sa poarte o rochie neagra de la casa de moda Carolina Herrera, în timp ce Machine Gun Kelly a ales o ținută a casei de moda Ashton Michael, accesorizata cu elemente metalice și lanțuri.

Aparițiile feminine de senzație de la American Music Awards 2021

Olivia Rodrigo și alte vedete de la Hollywood au ales sa poarte rochii cu paiete. Cântareața a ales o rochie de culoare albastră. cu trenă, semnată David Koma. Actrița Marsai Martin a ales și ea tot o rochie cu paiete, cu un design în zig-zag. Modelul Winnie Harlow a purtat o creație Zuhair Murad, cu pietre prețioase în formă de lacrimă.

ADVERTISEMENT

Vezi această postare pe Instagram

Alte vedete, printre care Becky G și Chloe au ales ținute îndrăznețe. Cântăreața Becky G a ales o rochie scurtă, de culoare mov, cu câteva detalii negre și metalice, o pereche de cercei aurii și părul prins într-o coadă. Starul de pe TikTok, Brittany Broski, a ales o rochie roșie, cu trenă. Aceasta a optat pentru un machiaj natural și părul prins într-un coc.

Aparițiile masculine de senzație de la American Music Awards 2021

Actorul Billy Porter a ales și el o ținută extravagantă. Actorul a ales să poarte pe covorul roșu un costum ce era decupat în zona pieptului și o pălărie în formă de umbrelă. Acesta a ales o ținută monocromă, în nuanța albastru deschis.

ADVERTISEMENT

Rapper 24KGoldn și Larray au fost câteva vedete care au ales ținute cu motive florale. Rapperul a ales un costum negru, cu un imprimeu floral alb, accesorizat cu o pereche de pantofi în aceeași nuanță și cu câteva lanțuri. Larray, cunoscut pentru videoclipurile de pe platforma Youtube, a ales un costum de culoare crem cu un print floral de culoare roșie. Acesta a accesorizat ținuta cu o pereche de platforme roșii de la casa de modă Gucci.

Câștigătorii de la American Music Awards 2021

Trupa BTS a plecat acasă cu trei trofee de la American Music Awards, pentru “Artistul anului”, “Cel mai bun cântec pop” și “Cel mai bun grup pop”.

ADVERTISEMENT

Olivia Rodrigo a primit trofeul pentru “Cel mai bun nou artist al anului”, în timp ce Machine Gun Kelly a câștigat premiul pentru “Cel mai bun artist rock”.

Cardi B a intrat în istorie cu rolul de gazdă a galei American Music Awards, fiind a doua rapperiță căreia i se oferă această ocazie, după Queen Latifah, în 1995. Cântăreața de 29 de ani a luat și premiul pentru “Cel mai bun cântec hip-hop”, pentru piesa “Up”.

ADVERTISEMENT

Bad Bunny a primit două trofee la American Music Awards, pentru “Cel mai bun album latino” și “Cel mai bun artist latino”, în timp ce Becky G a câștigat la categoria “Cea mai bună artistă latino”.

Megan Thee Stallion, care nu a putut fi prezentă la ediția din acest an a evenimentului American Music Awards, a câștigat la categoriile “Cel mai bun album hip-hop”, “Cea mai bună artistă hip-hop” și “Cel mai bun cântec din trending”.

ADVERTISEMENT

Doja Cat și SZA au primit trofeul pentru “Colaborarea anului”, pentru piesa “Kiss Me More”. Doja a primit și premiile pentru “Cel mai bun album R&B” și “Cea mai bună artistă R&B”, în timp ce echivalentul masculin i-a fost înmânat lui The Weeknd.

“Cântecul R&B al anului” a fost trofeul oferit trupei Silk Sonic, din care fac parte Bruno Mars și Anderson Paak, în timp ce Lil Nas X a primit trofeul pentru “Videoclipul anului”, pentru Montero (Call Me By Your Name).

a câștigat la categoria “Cel mai bun artist pop”, în timp ce a câștigat echivalentul feminin al acestei categorii. Aceasta a mai câștigat și trofeul pentru “Cel mai bun album pop”.