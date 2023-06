Toate informațiile din Grupa B de la Euro U21. România, dueluri de „foc” cu Spania, Ucraina și Croația. Programul meciurilor și al televizărilor

România și Georgia sunt cele două țări care au primit din partea UEFA dreptul de a organiza în comun turneul final al EURO U21. Competiție are patru grupe a patru echipe, dintre carele A și C în Georgia, la Tbilisi, Batumi și Kuttaisi, iar B și D la București, pe stadioanele Rapid și Steaua, și la Cluj, pe Cluj Arena și „dr. Constantin Rădulescu”. România face parte din grupa B, una foarte dură, alături de marea favorită la locul 1 Spania, Ucraina și Croația, meciuri numai la București.

România are adversari de top la turneul final al EURO U21 într-o grupă în care marea favorită este Spania

dar aceest lucru este ca un cuțit cu două tăișuri. Pe de o parte, a fost bine pentru că astfel am avut asigurată a treia prezență consecutivă la un turneul final al categoriei de vârstă, o premieră pentru această națională. Pe de altă parte, am susținut numai partide amicale, niciun joc oficial, timp de aproape doi ani, ceea ce sigur reprezintă un important handicap, pentru că nu se poate face comparație într-o partidă oficială și una amicală.

Iar grupa în care au fost trași la sorți tinerii „tricolori” nu oferă nicio facilitate, toate echipele având, evident înaintea startului competiției șanse de a se clasa cel mai probabil pe locul 2. Spania, campioana din 2019, este văzută nu doar o favorită la locuil 1 în grupă, dar și la cel puțin intrarea în semifinale.

Ucraina are și ea o forță în plus prin faptul că îl are în lot pe cel mai scump jucător al turneului final, Mikhailo Mudryk de la Chelsea, evaluat la 100 de milioane euro. Croația reprezintă permanent un adversar dificil, faptul că i-am bătut în 2019, în Italia, cu 4-1 în primul meci din grupe nefiind deloc o garanție că istoria se va repeta.

Programul meciurilor din grupa B la EURO U21 2023

Miercuri, 21 iunie

ora 19:00 Ucraina – Croația (TVR 1)



ora 21:45 ROMÂNIA – Spania (TVR 1)

Sâmbătă, 24 iunie

ora 19:00 ROMÂNIA – Ucraina (TVR 1)

o ra 21:45 Spania – Croația (TVR 1)

Marți, 27 iunie

ora 21:45 ROMÂNIA – Croația (TVR 1)

ora 21:45 Spania – Ucraina (TVR 2)

„Tricolorii” au cel mai slab lot din punct de vedere financiar dintre toate echipele din grupa B la turneul final al EURO U21

Din punct de vedere al valorii de piață pentru loturile celor patru echipe din grupa B, lucrurile stau destul de prost pentru noi, pentru că ne situăm clar pe ultimul loc, valoarea lotului fiind de numai 27,8 milioane de euro. , cu un lot cotat la 232 milioane euro, urmată de Ucraina cu 113,25 milioane, foarte mult ridicând cota prezența starului Mudryk, și Croația cu 68,70 milioane.

trebuie să anuleze acest handicap al valorii superioare a loturilor celorlate trei colege de grupă prin evoluții foarte bune, care să le confere posibilitatea de obține calificarea în sferturile de finală și de a încerca să termine pe unul dintre primele trei locuri, deloc ușor, pentru a prinde un loc la JO de la Paris 2024.

Emil Săndoi a primit o mare lovitură: accidentarea lui Valentin Mihăilă

Presiunea este foarte mare, România fiind țară gazdă și venind după ultimele două turnee finale la care „tricolorii” au avut evoluții bune, solide. Dar a avut de suferit după ce Vladimir Screciu, Louis Munteanu, Valentin Țicu și Valentin Mihăilă au fost chemați de Edi Iordănescu la echipa mare pentru dubla cu Kosovo și Elveția.

Au revenit la lotul de tineret după partidele de la Pristina și Lucerna, dar cu o veste groaznică pentru selecționer, care a făcut ruptură musculară după golurile marcate, vrând să se bucure cu suporterii cățărat pe garduri. În locul său a fost rechemat la lot David Miculescu.

Și necazurile nu s-au oprit aici, pentru că și importantul mijlocaș defensiv Constantin Grameni a fost înlocuit cu Alexandru Câmpanu, urmare tot a unei probleme musculare.

Spania, Ucraina și Croația au venit cu nume grele la București

Grupa B se va juca la București, pe stadioanele Rapid și Steaua. Adversarele „tricolorilor” au adus nume grele în capitala României. Spania îi are drept oameni cheie pe mijlocașii Gabri Veiga de la Celta Vigo și Oihan Sancet de la Osasuna, ambii evaluați la 30 milioane de euro, alături de alți doi jucător de creație cu profil ofensiv, Alex Baena de la Villarreal, 20 de milioane, și Aimar Oroz de la Osasuna, 15 milioane.

Ucraina îl are ca punct de referință pe cel mai scump jucător al Europenelor, atacantul lui Chelsea, Mikhailo Mudryk, alți jucători importanți fiind portarul Anatoli Trubin de la Șahtior Donețk și colegfii săi de club, mijlocașii Artem Bondarenko și Georgi Sudakov.

Vedeta Croației este mijlocașul Martin Baturina, 15 milioane euro, de la Dinamo Zagreb, dar sunt de urmărit și atacantul lui FC Zurich, Roco Simic sau a celui de la Rijeka, Matija Frigan, cotați la 5 și respectiv 3,5 milioane euro.