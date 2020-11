Toma Săpașu răspunde acuzațiilor lui Dorin Șerdean:” La mijloc e un comision de 300.000 de euro”

Situația de la Dinamo București este tot mai complicată după apariția mai multor personaje necunoscute în ecuație, iar una dintre acestea, Toma Săpașu, a răspuns în termeni duri acuzațiilor care i-au fost aduse Dorin Șerdean.

Președintele ”câinilor” a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK în care a explicat că Săpașu nu are nicio legătură cu vânzarea clubului și l-a amenințat că-l reclamă la poliție pentru șantaj.

FANATIK a descoperit legătura incredibilă dintre Dorin Şerdean şi Toma Săpașu, omul care a venit la Rin după banii împrumutaţi. Cei doi au fost intermediari în afacerea ”vânzarea Dinamo”, începută pe 13 august, când Pablo Cortacero era prezentat drept noul patron al echipei.

Răspuns dur pentru Dorin Șerdean care l-a acuzat pe Toma Săpașu

”Avem de luat 300.000 de euro pentru această tranzacție. Șerdean are 62.500 de euro de luat comision. Toți avem câte 62.500 de euro, dar eu nu îi mai vreau. Domnul Cortacero este zero, zero barat”, a fost răspunsul dat de Toma Săpașu la acuzațiile pe care i le-a adus Dorin Șerdean.

”Domnul Șerdean a venit în Spania la invitația mea. Am vrut să facem o afacere împreună. Nu e adevărat că m-a împrumutat cu vreun ban. Mie mi s-a părut un om cu bani. A plătit la notar, la plajă… a băgat în jur de 14–15.000 de euro, iar acum îmi cere banii înapoi. Nu e nicio problemă. El a venit special ca să se bage cu mine în afacere”, a spus Săpașu la emisiunea Pro Sport Live.

”Mă simt vinovat că am adus la echipă acest grup. Domnul Melero a garantat că sunt oameni potenți financiar. Eu nu l-am cunoscut pe Pablo Cortacero, el e omul lui Melero. La fel a fost păcălit și domnul Contra că a avut încredere în Melero.

Când a plecat de la mine i-am spus lui Șerdean să ia legătura cu Negoiță, cu Bălănescu, Țălnar. Pe 14 martie s-a închis Spania, altfel veneam și negociam cu domnul Negoiță. Eu i-am zis lui Șerdean să se ocupe de acest proiect și o să fie președinte. I-am garantat asta. El a zis că nu am studiile lui”, a declarat misteriosul om care trăiește în Spania.

”Noi avem rezolvarea. Am venit cu alt grup din Madrid ca să rezolvăm problema. În momentul în care Pablo Cortacero semnează o să venim să plătim toate datoriile, zero. Alex Couto mi-a dat mail că nu se acceptă și că Dinamo nu e de vânzare.

Sunt interese ca să distrugă acest club. Pablo Cortacero a găsit motiv ca să nu vină în România, zice că are coronavirus. Se ajunge la insolvență și o să dispară echipa asta, la fel ca Rapid și Universitatea Craiova. Ar fi păcat să pice acest club”, a încheiat Toma Săpașu.

