Toni Petrea cere întăriri la FCSB: “Tot timpul este bine să ai mulți jucători!”. Ce spune de revenirea lui Reghe la echipă

FCSB debutează sâmbătă, de la ora 21:00, la Giurgiu, în noul sezon din Casa Pariurilor Liga 1. “Roș-albaștrii” vor să înceapă cu dreptul stagiunea, mai ales că Astra a învins în ultimele meciuri directe formația lui Toni Petrea.

Toni Petrea a spus înaintea meciului că mai așteaptă jucători la echipă, mai ales că FCSB joacă pe două fronturi: Europa League și Casa Pariurilor Liga 1. Antrenorul FCSB susține că jucătorii sunt pregătiți pentru un nou sezon, chiar dacă infecțiile cu COVID-19 din lot au ținut puțin pe loc echipa:

“Suntem la startul noului sezon în care ne dorim să facem mult mai mult decât anul trecut și ca joc și ca rezultat. Întâlnim o echipă bună, care an de an este în play-off. Noi suntem pregătiți și încercăm să câștigăm cele trei puncte.

Toni Petrea cere întăriri la FCSB: “Tot timpul este bine să ai mulți jucători!”

Faptul că avem aceste cazuri ne-a ținut pe loc. Trebuie să ne adaptăm din mers la situație. Am avut o perioadă scurtă de pregătire, dar cred eu că ne-am îndeplinit obiectivele de pregătire în condițiile date.

Părerea mea este că meciurile ar trebui disputate pe teren. Nu e ok să se decidă la masa verde. Cred că este bine să fie urmat protocolul UEFA și totul să se dispute pe teren.

“Consider că avem jucători tineri, valoroși, de perspectivă care pot progresa”

Consider că avem jucători tineri, valoroși, de perspectivă care pot progresa. Sunt bucuros că am asemenea lot. Bineînțeles, mereu este nevoie de jucători, dar mizez pe dorința lor de afirmare, de a face performanță.

E prematur să spunem cine este favorit. Vom trata fiecare meci la victorie, este dorința noastră de a implementa un spirit de învingător. Vom vedea ce jucători vor mai veni, tot timpul este nevoie de jucători. Și în condițiile actuale, cu protocolul COVID-19, trebuie să ai un lot numeros.

“Cu Laurențiu Reghecampf țin legătura. El mai are un an de contract, nu cred că se pune problema să se întoarcă”

Europa League este un obiectiv important. Trebuie să trecem de primul tur cu Shirak, apoi vedem ce se va întâmpla. Trebuie să ne dăm seama că va fi o partidă dificilă. Ceea ce se va întâmpla în viitor, vedem.

Cu Laurențiu Reghecampf țin legătura. El mai are un an de contract, nu cred că se pune problema să se întoarcă. Nu am vorbit despre o eventuală revenire. Eu sunt aici, nu știu ce se va întâmpla în viitor”, a spus Petrea înaintea meciului.