Toni Petrea, dezamăgit după U Craiova – FCSB 2-0: „Avem probleme de efectiv. Sper să recuperăm jucători până la meciul cu CFR”

Toni Petrea a vorbit la finalul partidei dintre Craiova și FCSB, fiind dezamăgit de rezultatul final, mai ales că elevii săi au jucat cu un om în plus încă din minutul 54, când Bogdan Vătăjelu a fost eliminat.

Antrenorul FCSB-ului este supărat pe elevii săi, despre care a spus că nu au fost concentrați 100% pentru duelul cu oltenii, făcând multe greșeli nepermise.

După meciul din Bănie, FCSB încheie etapa pe locul doi în play-off, la două puncte distanță de CFR Cluj, liderii campionatului.

Toni Petrea, dezamăgit după U Craiova – FCSB 2-0

Toni Petrea a recunoscut că se simte dezamăgit după duelul pierdut în fața Craiovei, mai ales că FCSB s-a îndepărtat la două puncte de CFR Cluj, liderii campionatului:

„Două meciuri pierdute care ne pun în dificultate. Avem probleme de efectiv cu suspendări și accidentări, în seara asta nu am reușit să nimerim formula potrivită.

Cum am spus și înainte de joc, am mizat pe surpriza cu Niță și că ar fi putut destabiliza apărarea adversă, ceea ce s-a și întâmplat în startul meciului, când am avut penalty și posibil și eliminare, după care s-a sufocat, de-asta l-am și schimbat”.

„N-am apucat să vorbescu cu Vlad, nici nu vreau să vorbesc cu el acum”

Toni Petrea a recunoscut că nu a apucat să vorbească cu Andrei Vlad, însă nici nu vrea să discute pe tema gafei făcute de el, însă a declarat că nu este supărat pe acesta:

„N-am apucat să vorbesc cu Vlad, nici nu vreau să vorbesc cu el acum, e un șut la poartă, nu a prins-o, nu îl cert, nu spun nimic pe acest subiect. Sper să mai recperăm câte unul-doi jucători pâână la meciul cu CFR Cluj și ne rămâne doar să ne refacem din punct de vedere mental la meciul cu CFR.

E o chestie pe care poți să o soliciți, nu e nicio problemă. Nu o să discut despre declarațiile date de altcineva, despre perioadele de dinainte, nu e cazul”.

