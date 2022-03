Toni Petrea se scuză după FC Argeș – FCSB 1-0: „Avem infirmeria plină!”. Ce a spus despre gafa lui Andrei Vlad

Antrenorul „roș-albaștrilor” consideră că jucătorii săi ar fi trebuit să marcheze și să întoarcă scorul, ca să facă uitată gafa .

Toni Petrea se scuză după FC Argeș – FCSB

Toni Petrea s-a scuzat după înfrângerea , fiind convins că una dintre problemele „roș-albaștrilor” o reprezintă lista jucătorilor indisponibili, care ar fi putut schimba soarta partidei:

„Un singur cuvânt: dezamăgire. Cred că am făcut un meci bun. sunt foarte mici șansele să mai prindem primul loc. Matematic sunt șanse, eu mă gândesc în continuare, dacă nu ar trebui să le dăm deja medaliile.

Se întâmplă astfel de greșeli, nici terenul nu era foarte bun acolo, dar asta nu ne scuză pe noi că nu am marcat goluri. Ocazii am avut, dar nu am avut inspirație la finalizare”.

„S-a mai văzut după acea fază că evoluția lui a fost una timorată și ne-am gândit că e mai bine să îl scoatem ca să nu mai facă alte greșeli”, a continuat antrenorul „roș-albaștrilor”.

„Avem infirmeria plină!”

Toni Petrea a continuat și a vorbit despre decizia de a-l introduce pe Andrei Burlacu , deși „lunetistul” fusese filmat în timp ce se dezechipa:

„A intrat binișor Florinel Coman, nu pot să spun prea multe, sper să ajungă din nou la nivelul său.

Aveam de gând să-l băgăm pe Burlacu în dreapta și Claudiu să vină pe poziția lui de atacant. E greu, avem probleme cu jucători indisponibili, jucători accidentați. Duminică jucăm cu o Voluntari, va fi o partidă dificilă pentru noi”.

Au fost probleme, nu am putut dispune de lotul de jucători. Avem infirmeria plină și asta contează, aveam soluții înainte pe bancă și asta se vedea, acum nu am mai avut soluții care să ne ajute, care să marcheze”, a mai spus Toni Petrea la finalul meciului.