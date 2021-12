Toni Petrea stă departe de scandalul de arbitraj după FCSB – UTA 2-1: „Nu mă uit la faze după meciuri”

din etapa a 19-a din Casa Pariurilor Liga 1, un meci marcat de greșeli uriașe de arbitraj în favoarea echipei lui Toni Petrea, care a câștigat cu două penalty-uri controversate.

Toni Petrea nu a vrut să comenteze însă consideră că echipa sa merita să câștige contra celor de la UTA.

Adrian Porumboiu a criticat însă în termeni duri prestația centralului Marian Barbu , care a influențat decisiv rezultatul partidei.

Toni Petrea consideră că VAR-ul este singura soluție pentru fotbalul românesc: „Tot vor fi discuții”

„O echipă bună care ne-a pus probleme pe contraatac și ar trebui să fie în playoff. Am reușit noi să marcăm primii, puteam să închidem jocul mult mai devreme și am primit acel gol.

Mă declar mulțumit de faptul că jucătorii nu au cedat și au forțat adversarul să mai facă greșeli. Am jucat bine, am avut posesie bună dar per total cred că e o victorie meritată pentru noi.

Nu mă uit la faze după meciuri pentru că am alte probleme de rezolvat și nu știu ce s-a întâmplat. Mă voi edifica în seara asta. Din păcate până când nu se va rezolva problema cu VAR tot vor fi discuții. Sper ca arbitrajele să fie corecte pentru toată lumea”.

Ce spune Petrea despre revenirea lui Keșeru și de ce nu a folosit Budescu: „Am preferat să introduc doi mijlocași”

„Keșeru a încercat, a fost OK ținând cont că s-a antrenat separat săptâmâna trecută. Tavi Popescu poate scoate multe lovituri de la 11 metri sau să și marcheze din aceleași situații.

Budescu nu a mai intrat pentru că am fost egalați și am preferat să introduc doi mijlocași centrali. E frustrant să ai diferența asta de puncte.

Sezonul trecut a fost mult mai echlibrat. Noi trebuie să încercăm să ne apropiem de primul loc și să luăm fiecare meci și să câștigăm.

Mai e și playoff-ul, punctele se vor înjumătăți și se va juca. Sunt echipe bune, UTA, Farul, Rapid și care pot probleme și se va juca până la final”, a declarat antrenorul FCSB-ului la finalul partidei cu UTA.