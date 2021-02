Toni Petrea, încântat de Olaru după 2-0 la Botoșani: „Nu știu care e piciorul de bază”

FCSB s-a impus pe terenul lui FC Botoșani cu 2-0, după o primă repriză echilibrată. Antrenorul Toni Petrea s-a declarat încântat de mijlocașul Darius Olaru și mulțumit de victorie.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Grație succesului de pe terenul moldovenilor antrenați de Marius Croitoru, roș-albaștrii s-au distanțat la trei puncte de campioana CFR Cluj, care va juca luni cu FC Argeș.

Tehnicianul FCSB-ului speră ca Darius Olaru să fie chemat la echipa națională și a transmis că este foarte mulțumit de Florinel Coman și de atitudinea arătată de atacant la antrenamente și pe parcursul meciurilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Toni Petrea, încântat de Olaru după 2-0 la Botoșani: „A marcat din nou, evoluțiile lui cresc de la meci la meci”

Antrenorul FCSB-ului a fost foarte entuziasmat de evoluția lui Darius Olaru de la Botoșani și l-a lăudat pe mijlocaș pentru prestațiile din ultima vreme, despre care susține că sunt tot mai bune

„Darius a marcat din nou cu piciorul stâng, nu știu care mai e piciorul lui de bază. A depus un efort considerabil, de la meci la meci evoluțiile lui cresc, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Cred că și cei de la echipa națională sunt bucuroși de forma pe care o traversează”, a spus Petrea la Digisport.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Toni Petrea spune că este mulțumit de evoluția echipei sale din meciul de la Botoșani, mai ales de ce au reușit roș-albaștrii în partea a doua a meciului, atunci când Florin Tănase și Darius Olaru au adus cele trei puncte liderului.

„Prima repriză, destul de echilibrată. O luptă la mijlocul terenului, de tatonare, fără multe situații de poartă. Am intrat mai bine în repriza a doua, am controlat jocul, am început să punem presiune. Victoria a fost meritată, golurile au venit meritat. Am vrut să aducem superioritate și viteză pe partea dreaptă. Am avut câteva mici nesincronizări defensive, așa că la pauză am decis să intre Cristea în locul lui Haruț”, a mai punctat Petrea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Se teme de meciul cu Gaz Metan Mediaș și îl laudă pe Florinel Coman

Toni Petrea susține că Florinel Coman se comportă excelent, în ciuda problemelor din viața personală. Jucătorul din atacul FCSB-ului este acuzat că a condus pe autostradă fără un permis valabil în România și deja s-a deschis un dosar penal pe numele lui.

Totodată, Petrea a vorbit despre meciul din etapa viitoare, cu Gaz Metan Mediaș, care se va disputa pe Arena Națională. El se teme de partida cu trupa lui Mihai Teja, dar speră ca avantajul fragil față de CFR să poată fi extins sau măcar menținut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Pentru Florinel Coman, când intră pe teren, și la antrenamente și la joc, nu mai contează alte probleme. E un tânăr care trebuie să învețe din ce i se îăntânplă și să treacă peste toate. Este tânăr, nu cred că este nicio problemă.

Nu știu dacă e un avantaj că jucăm înaintea CFR-ului, poate pune presiune, dar dacă nu câștigam, era presiunea pe noi. Disputarea play-off-ului va fi foarte interesantă, cred că vor fi diferențe foarte mici între echipele de acolo. Avem un avantaj fragil.

ADVERTISEMENT

Urmează meciul cu Gaz Metan, care a pierdut etapa asta. Ne așteaptă o partidă dificilă, deși jucăm acasă. Vom întâlni o echipă care nu are nimic de pierdut. Trebuie să fim foarte atenți, să ne refacem și să ne pregătim pentru un joc pe care vrem să îl câștigăm”, a mai spus tehnicianul.

El a vorbit și despre viitoarele meciuri ale echipelor naționale și a declarat că speră ca echipa sa să dea cât mai mulți jucători către trupa lui Mirel Rădoi, care va începe campania pentru Cupa Mondială din 2022.

ADVERTISEMENT

„Nu știu câți jucători vom avea la națională, sper cât mai mulți. Dar îmi trebuie și la antrenament, să pregătesc play-off-ul. Selecționerii vor decide”, a încheiat Petrea.